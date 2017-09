Sedesol no ha cumplido con programa de piso firme

En entrevista con este medio, el líder de la citada organización, mencionó, -“Esto es un problema, pues la gente está en espera de estos programas para poder mejorar en algo sus precarias condiciones de vida, se les crean expectativas y después no se cumple, eso es lo que molesta a la gente, nos quieren ver la cara, nos han dado atole con el dedo, y creo que no se vale, tan fácil es que nos digan si se puede o no, pero que no lo prometan” indicó. En este sentido, dijo que el próximo martes acudirá una comisión a la delegación de SEDESOL, de no recibir respuesta, posiblemente se tengan que realizar movilizaciones, en los próximos días,-“Vamos a ejercer presión para que se cumpla, porque nos dijeron que hiciéramos los expedientes, y que ya iban a salir pero no ha habido nada, entonces vamos a tomar medidas”. Finalmente, dijo que seguirán gestionando tambien con el ayuntamiento, para que se les cumpla las obras prometidas y que no se ha cumplido ya que temen que queden a medias o que no se realicen por la veda electoral.