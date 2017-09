Apreciaciones El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Tanlajás anuncia que ha logrado atraer a líderes políticos del Partido de la Revolución Democrática, considerando esto un gran logro ya que es precisamente del partido que se encuentra gobernando de quien logran extraer a Bartolo Santiago Antonio, quien ahora se encuentra como dirigente del movimiento territorial y anteriormente fue parte de la dirigencia del sol azteca, así como el líder del Parlamento Indio Estatal Campesino que fue una de las organizaciones formadas precisamente por el alcalde perredista Domingo Rodríguez Martell y que ante el descuido que ha dado el munícipe a sus líderes, han determinado alejarse de las filas perredistas, pero sobre todo porque Rodríguez Martell se encuentra enfocado en apoyar a la regidora Anastasia Gómez para que aspire a la candidatura por la presidencia municipal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional y así debilitar al movimiento, ya que los seguidores de Raúl Rivera como aspirante al mismo cargo, se irían por otro lado o viceversa, sin embargo quien por lo que si se está debilitando es precisamente el PRD ante la falta de atención, obras y acciones a favor de su gente. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Dicen que las acciones que no se ven son las que cuentan y al menos eso aplica en materia de salud en donde las administraciones reportan fuertes números en el tema de traslados a los diferentes hospitales o centros de salud del estado, ya que aun cuando Huehuetlán es uno de los municipios pequeños de la zona, no ha descuidado lo que son los traslados de pacientes y mantiene una demanda de más de 60 pacientes al mes, además de las urgencias que se registran, pero sobre todo, el traslado de los pacientes que ameritan de diálisis y que en muchos casos los municipios se deslindan ante la constancia con la que estos deben de trasladarse a otros municipios como Ciudad Valles o Tamazunchale, de acuerdo a la zona que les corresponda y aun cuando se han recibido señalamientos en contra de la alcaldesa, al menos en la parte sensible no se han tenido quejas. En Axtla de Terrazas se siguen negando los hechos en los cuales presuntamente un camión recolector de basura del lugar trasladó el cuerpo de un feto hasta el relleno sanitario de Tancanhuitz, y es que en este sentido nadie quedrá cargar con la responsabilidad que esto implica aun cuando la principal responsabilidad se aplica a la progenitora del producto, ya que bien pudo derivarse de un aborto provocado, sin embargo tendrá que ser la autoridad correspondiente quien determine si hubo o no más delito que el directo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones