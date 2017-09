Apreciaciones Tal como se había anunciado el día de ayer se llevó a cabo la marcha a favor de la maestra Marichuy, en donde principalmente las consignas fueron hacia el juez que lleva el caso ya que consideran no se siguió el proceso de manera adecuada al no respetar los tiempos legales establecidos así como los acuerdos que se celebraron ante el SMDIF. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios La intención evidentemente es generar la suficiente presión para influir sobre la decisión del juez en torno al auto de formal prisión que se otorgó a la maestra de acuerdo al anterior sistema judicial, y aun cuando no tomaron en cuenta el horario de servicio que se brinda en el juzgado sin duda el efecto se consiguió que fue el de llamar la atención de la ciudadanía para que volteara hacia los reclamos, y esto obviamente habrá de ser observado también por las instituciones. Sin duda la mejor solución a este conflicto debería ser un mal arreglo entre las dos partes que mantener un buen pleito que no promete satisfacción para ninguno, ya que en el mejor de los casos que los abuelos consigan una condena para la maestra, esto podría no devolverles al niño que se encuentra todavía en manos de las autoridades estatales y que corre el riesgo de ser dado en adopción. Mucho tienen que ver en esto los asesores legales de ambas partes, ya que si bien los padres o quien sea que haya interpuesto la denuncia accede a retirar los cargos en contra de la docente, ambos pudieran compartir la custodia y cuidados del menor, puesto que resulta evidente que existe un amor sincero tanto de sus familiares biológicos como adoptivos, de lo contrario ambos pudieran perderlo. Ayer se llevó la renovación de la mesa directiva de la plazoleta de Guadalupe, en la cual ya anteriormente se había realizado el cambio de manera interna, mismo que se realizó sin incidentes ya que fue por acuerdo de los mismos locatarios y solamente restaba formalizar el proceso ante las autoridades municipales mismas que ayer acudieron a atestiguar dicho cambio. Cabe mencionar que hasta ahora solamente esta organización ha sido la única que ha realizado este tipo de procedimientos ya que el resto de las agrupaciones han mantenido los mismos dirigentes desde que se conformaron, algunos por cacicazgo otros más por la comodidad de no tener que lidiar con la responsabilidad del cargo y tener que lidiar con los conflictos que representa. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones