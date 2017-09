Presentan Plan Estatal de Protección Civil Familiar Pachuca, Hgo.- Porque la seguridad de tu familia es nuestra prioridad, el gobernador del estado de Hidalgo Omar Fayad, a través de la Secretaría de Gobierno y la Coordinación General de Protección Civil, dio a conocer el Plan Estatal de Protección Civil Familiar, que tiene como finalidad prevenir e informar a la ciudadanía acerca de las medidas que deben seguirse en caso de presentarse un desastre natural o una contingencia climatológica, como las acaecidas en el territorio estatal en días pasados. En conferencia de prensa el secretario para la Política Pública del estado, Israel Félix Soto, solicitó el apoyo de los medios de comunicación, a fin de que se difunda esta, y toda aquella información oficial, con la intención de que la sociedad, además de que conozca las recomendaciones en caso de cualquier contingencia, lo haga a través de lo que difunden las autoridades. Reiteró que el único número de emergencias para todo el estado, es el 911, y en correspondencia con las acciones preventivas, dio a conocer que este martes 12 de septiembre, se llevará a cabo un simulacro en la sede del Poder Ejecutivo del estado, en punto de las 15:30 horas, y con ello, por instrucciones del gobernador Omar Fayad, cada una de las dependencias estatales, llevarán a cabo esta misma actividad. Particularmente, el funcionario estatal hizo un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual siempre se solidariza con la población en casos de emergencia, pues con su apoyo en los últimos días, reafirmaron el compromiso que tienen por salvaguardar a la población más vulnerable. En la que fue la primera sesión de gabinete de Protección Civil del estado, el Secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, detalló que lo más importante es velar por la integridad de los hidalguenses y su patrimonio, por lo que el denominado Plan Familiar de Protección Civil, los miembros de las familias podrán involucrarse activamente en el cuidado de su comunidad. Esta estrategia es un documento que responde de forma práctica, sencilla y dinámica, los pasos a seguir en caso de una emergencia por fenómenos naturales como inundaciones, huracanes, incendios, sismos y otros eventos. Se explicó que debe fomentarse la cultura de la prevención, y con ello establecer un plan de acción frente a una posible eventualidad, de ahí que el Plan Familiar de Protección Civil contempla detectar y priorizar los riesgos al interior y exterior de una vivienda, estableciendo tareas para cada uno de sus miembros, durante el fenómeno, y una vez pasado este, para volver lo más pronto posible a la normalidad. Debe tenerse a la mano un plano de casa e identificar las zonas seguras y de evacuación en caso de requerirlo; además, una bolsa con provisiones y los documentos personales de todos los miembros de la familia, así como objetos más importantes, como identificaciones oficiales, y otros papeles importantes, en caso de ser necesario evacuar la zona. Además como parte las actividades correspondientes a las contingencias provocadas por el sismo del pasado jueves por la noche y la llegada del Huracán Katia a territorio hidalguense el fin de semana, el secretario de Gobierno, dio a conocer los resultados de las acciones derivadas de la instalación del Comité Estatal de Emergencias en el estado, por lo cual se detalló lo siguiente: HOSPITALES FUNCIONAN CON NORMALIDAD. Marco Antonio Escamilla Acosta, secretario de Salud en la entidad solicitó evaluar detalladamente el funcionamiento de las Unidades Médicas, además de reparar algunas afectaciones mínimas, que no limitan su funcionalidad y operatividad. Agregó que la autoridad sanitaria se encuentra alerta ante cualquier brote derivado de la mezcla de lluvias con calor, además de mantener la comunicación con las jurisdicciones sanitarias que brindan información sobre el estado de ríos y presas. De forma permanente la SSH realiza diversas actividades que forman parte del programa “Hospital Seguro” las cuales están orientadas a fomentar una cultura de prevención y capacidad de respuesta entre el personal médico y usuarios de los centros de salud y hospitales, antes, durante y después de cualquier desastre. REGRESO A CLASES NORMALMENTE PARA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. Como parte de las acciones preventivas implementadas por la secretaria de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), a cargo de Sayonara Vargas, y luego de realizar las revisiones pertinentes por parte de Protección Civil y del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE), tras el sismo del pasado jueves, se informó que las afectaciones en las escuelas son mínimas, por lo que fue posible reanudar actividades en los planteles educativos del estado. Por tal motivo, este lunes 11 de septiembre de 2017 se reanudaron las clases de manera normal en los planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior de todo el estado. El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA) ubicado en el municipio de Apan, no regresa a clases el día lunes por recomendación de Protección Civil, ya que el INHIFE realizará la valoración técnica de seguridad estructural del edificio. Respecto del fenómeno meteorológico “Katia”, se está en alerta en la Región Tepehua por el crecimiento del río en Huehuetla; de la misma manera en el municipio de Tianguistengo. En cuanto al Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH), cuatro planteles no están en condiciones de operar debido a crecientes de río o por complicaciones para llegar, se trata de los planteles de Tlacolula, municipio de Tianguistengo; Jalpa, municipio de Tlanchinol; San Cristóbal en Metztitlán y Acoyotla en Tepehuacán de Guerrero, respectivamente. NI DECESOS, NI COMUNIDADES INCOMUNICADAS. La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial a cargo de José Ventura Meneses Arrieta, determinó que pese a que en el estado se presentaron 12 derrumbes, 3 deslaves y 9 desazolves no se tiene reporte de ningún deceso ni regiones incomunicadas; no obstante los incidentes ocurridos en la región Otomí- Tepehua en los municipios de Huehuetla, Tenango de Doria y Acaxochitlán, que fueron atendidos oportunamente por elementos de protección civil y presidencias municipales. En la sierra norte se llevaron a cabo el retiro de derrumbes en los municipios de Tianguistengo, Tlanchinol, Molango, Jaltocán, Huejutla y Xochiatipan; en el Valle del Mezquital, Nicolás Flores y Pisaflores. Cabe señalar que en el municipio de Tlahuiltepa, a causa del crecimiento del cauce del Rio Amajac, colapsó el Puente Vado que existe en las comunidades de San Andrés Miraflores y Lázaro Cárdenas. Para el área metropolitana de Pachuca, se llevaron a cabo acciones preventivas como limpieza del dren Nor – Poniente, del Rio de las Avenidas y Río Sosa, así como del dren pluvial de Los Pinos, San Basilio y Río Grande en Tulancingo; no obstante que continúan las acciones de monitoreo en los 84 municipios de la entidad. SIN DAÑOS EN RADIOCOMUNICACIONES, TRAS REVISIÓN. Por su parte, Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública en Hidalgo, dijo que las áreas operativas de ese organismo se mantuvieron atentas desde la instalación del Comité Estatal de Emergencias, la tarde del pasado miércoles, hasta la mañana del lunes. Elementos de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo y personal del C4, a través de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia, mantuvieron comunicación estrecha con todas las bases de seguridad pública y servicios de emergencia. Durante el sismo, operadores del 911, se mantuvieron pendientes de cualquier emergencia reportada en los municipios. Aunque únicamente se tuvo reporte de una falsa alarma por un poste caído. Del 7 al 10 de septiembre se atendieron 21 llamadas al número de emergencias para reportar incidentes de tipo médico, seguridad pública, protección civil y servicios públicos. Durante el periodo de alerta de huracán y derivado del sismo se reforzaron los turnos en el área de atención de este servicio, y con ello tener la capacidad de recibir todas las solicitudes de apoyo por parte de la población. Cabe señalar que coordinadamente con los tres órdenes de gobierno, se realizó un monitoreo remoto para la revisión de la infraestructura de la red estatal de radiocomunicaciones, verificando que no hubiera ninguna afectación y que todas las corporaciones que hacen uso de ella estuvieran funcionando, el cual no reportó ninguna eventualidad. SE INDEMNIZARÁN PARCELAS PERDIDAS: SEDAGRO El equipo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) encabezada por el Secretario Carlos Muñiz Rodríguez, acudió al municipio de Metztitlán, tras recibir el reporte por afectaciones en la zona. Luego de la revisión y la valoración de los daños, junto con personal de la aseguradora PROAGRO se constató que los daños fueron originados por el Huracán Katia, desde la zona serrana del norte de Puebla cuya desembocadura es el Río Tulancingo, por lo que las localidades afectadas son: Buenavista, Tlazoquitipa, el Carrizal, San Pedro Tlatemalco, Tres Cruces, La Paila, Jihuico, La Colmena, Jilotla, Xoquiteno, Apanco, Tlaxco, San Cristóbal y la cabecera de Metztitlán. También se recibió un reporte de afectaciones en menor medida, en el municipio de Acatlán, principalmente en las comunidades 28 de Mayo, Los Migueles, Las Palmas, Vicente Guerrero, Totoapita, Canutillo, La Herradura, Totoapa, Encinillos y Alcholoya, donde se habla de aproximadamente 200 hectáreas, por un tapón del Rio Viejo Tulancingo. Cabe señalar que la indemnización por pérdida total en parcelas de temporal es de mil 500 pesos por hectárea y en parcelas de riego de dos mil 500 pesos por hectárea. Asimismo, la SEDAGRO, gestionara semilla de maíz para entregar a los productores afectados para que éstos puedan producir en la temporada otoño – invierno. CENTROS ASISTENCIALES SIN PROBLEMAS TRAS CONTINGENCIAS Patricia Marcela González Valencia, directora del Sistema DIF Hidalgo, dio a conocer que en coordinación con la Secretaría Gral. Municipal, Dirección de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos de Pachuca, se revisaron los centros asistenciales Casa de la Tercera Edad, Casa de la Niña, Casa Cuna, Taller de órtesis y prótesis, Casa de la Mujer Hidalguense, Casa del Niño y Casa de las y los adolescentes, y en ninguno de los edificios se encontraron daños causados por el pasado sismo. De acuerdo al último corte no se presentó daño estructural en ninguno de los espacios alimentarios operados por DIFH. Actualmente se cuenta con 65 centros de acopio instalados en 35 municipios y 380 Refugios temporales en 50 municipios. Se abrió un centro de acopio estatal el sábado 09 de septiembre en las instalaciones ubicadas en Salazar No. 100 Col. Centro de Pachuca Hidalgo en un horario de atención de 9 a 6 de la tarde de lunes a domingo. 