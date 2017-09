Chiqueros en zona urbana, son focos de infección

La crianza de animales de granja en la zona urbana, son una constante afectación para la población en esta cabecera municipal, debido a que los dueños de éstos no se ocupan de hacer el aseo correspondiente en los corrales o lugares que ocupan de chiqueros, lo que genera los malos olores y un foco de contaminación, afectando a vecinos, mismos que aseguran que es incómodo por los fétidos olores que emiten con el intenso sol y con las lluvias se escurren las heces junto con el lodo. Algunos vecinos que algunos sectores pese a que se realiza el aseo cada tercer día, afirman que la peste continua, ya que no se ha hecho nada por solucionar la problemática. No obstante, afirman que hacerle el reclamo o dialogar con los dueños de estos chiqueros, significa problemas con sus propios vecinos, por lo que se evitan hacer comentario alguno, sin embargo, refieren que es necesario la intervención de la SSA para que ya no permita la crianza de estos animales.