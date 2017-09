“Estamos organizándolo en coordinación con todos los sectores y organizaciones, y nos complace mucho el invitar a la ciudadanía en general a este magno evento para conmemorar el Aniversario número 207 de nuestra independencia del país, por ello hemos preparado una verbena popular acompañada de grandes sorpresas”, indicó la presidenta del partido. Añadió que este festejo será totalmente gratuito, la cita es este próximo sábado 16 de septiembre en punto de las 18:00 horas en el jardín Juárez, “habrá una verbena popular, con antojitos mexicanos, es abierta la invitación, no importa que no sean priistas, lo hacemos de corazón y de alegría por nuestra independencia nacional”. Zavala Castillo, agradeció a todos los representantes de los sectores y organizaciones que integran el comité, ya que sin su apoyo no sería posible realizar esta actividad, y reiteró el compromiso que tienen con la ciudadanía.