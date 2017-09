Jóvenes de CONAFE molestos con Chógono por descuento a su apoyo Les descontaron 350 pesos de su apoyo mensual para el evento del aniversario de este sistema. El pasado sábado fue llevado a cabo el aniversario del Concejo Nacional del Fomento Educativo en el municipio de Tampacán, donde estuvo presente el Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado, Joel Ramírez, así como el Delegado Estatal de este Sistema, Crisógono Sánchez Lara, los líderes de la Educación Comunitaria, mismos que externaron su queja debido a los descuento que se les hicieron sobre su incentivo, el cal de por sí ya es raquítico. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios En redes sociales, los jóvenes externaron su molestia contra el Delegado Estatal por “festejarse” él con recurso que se les descontó a los LEC de su apoyo mensual. De acuerdo a la queja de los jóvenes que pertenecen a CONAFE, que prefirieron omitir sus generales por temor a represalias, mencionan que para llevar a cabo el festejo del aniversario del CONAFE, les fueron descontados la cantidad de 350 pesos de su apoyo mensual que se les otorga para sus gastos, incentivo que aseguran es muy bajo, y que hasta el momento no se ha cumplido la promesa del delegado Crisógono Sánchez, de aumentar el apoyo a los jóvenes como se les había informado. “Nos parece una injusticia, porque el delegado sabe cuánto es lo que nos dan, con dos mil pesos al mes, no nos alcanza para nada, pero no podemos decir nada porque esperamos la beca, pero aun asi yo creo que esos gastos los debe absorber la Delegación Estatal, o el Gobierno del Estado, no nosotros, porque de por si ganamos muy poco, y que nos quiten esa cantidad, y fue obligatorio, nos dijeron que si no cooperábamos no nos entregarían nuestras constancias”, indicó uno de los quejosos. Mencionan que esta no es la primera vez que se aprovechan de los jóvenes y de sus necesidades de estar en CONAFE, “nos han llevado como relleno para eventos del PRI, y nos dicen que es por otra cosa, nosotros consideramos que por lo menos se nos mejore en el apoyo que se nos da mensualmente, que se haga lo que prometió el Delegado Estatal, y no que nos utilicen y nos quiten de nuestro recurso”, finalizaron. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Acto de formal prisión contra Lacho y esposa Invitan a noche mexicana organizada por el PRI: Ma. Guadalupe Zavala Convocan a reunión plenaria para la conformación del Consejo Consultivo Rector de la UASLP inicia el ciclo escolar 2017-2018 Resultados para zona urbana y rural refleja gira de trabajo