Apreciaciones Ayer se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, la cual ya había entrado en funciones desde hace varias semanas tras la salida de los diputados que se vieron involucrados en el escándalo, pero con el inicio del nuevo periodo de sesiones se reacomodan las comisiones y de manera formal se realizó el cambio. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios La nueva comisión ha estado trabajando debido a que no solo habrán de revisar las cuentas que corresponden a este año sino que se volverá a revisar la anterior que se vio comprometida por las acusaciones de extorsión, esto con el fin de dar mayor transparencia y sobre todo recuperar la confianza de la ciudadanía en éste órgano legislativo, con nuevas figuras provenientes de distintas corrientes políticas. Hasta el momento han comparecido ya alcaldes de varios municipios del estado ante la auditoría que también fue renovada, sin que se haya emitido un veredicto, mientras que los diputados involucrados continúan fuera del cargo. Dentro de la sesión plenaria también se aprobó el adelanto del presupuesto del próximo año a los ayuntamientos que lo solicitaron a través de Banobras, con lo cual se pretende adelantar la mayor parte de las obras y acciones que a partir del siguiente año se verán restringidas por causa del periodo electoral, entre los beneficiados se encuentra Tamazunchale, lo cual refleja la confianza que existe hacia la administración en el manejo de los recursos. Mientras tanto una complicación que habrán de enfrentar los ayuntamientos que cuentan con laudos generados dentro de las actuales administraciones, es que se verán obligados a pagar antes de que concluya su periodo de acuerdo a las reformas aplicadas, por tanto no es de extrañar que comiencen a llegar las notificaciones y embargos a las presidencias municipales. La intención es evitar que se sigan generando largos adeudos que terminan ahorcando a las administraciones venideras, y que se ha convertido en el negocio de los trabajadores y funcionarios quienes le apuestan más al despido que al trabajo que puedan obtener, y desde hace tiempo es una reforma que se ha venido pidiendo. El caso Belmonte sigue dando de qué hablar, debido a que ahora la defensa ha señalado que existe una intención de parte del Juez y la Subprocuraduría de utilizar el caso del menor para obtener una confesión de Lacho en el caso de las menores que lo denunciaron, manifestando que todo corresponde a un interés más político que judicial. Sin embargo no se ha mencionado hasta ahora, quien pudiera estar interesado en generar dicha afectación, de donde proviene la indicación de que se le castigue por todos los delitos que tenga habidos y por haber, por lo que la acusación termina perdida en el aire, lo cierto es que el caso de la maestra Marichuy sigue sumando más personas a favor para pedir su liberación al considerar que solo es una víctima colateral de dicho conflicto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones