Se quejan tianguistas de cobro de Comercio para comprar cable La dirección de Comercio pretendía cobrar 150 pesos por un espacio de tres metros, a los tianguistas que se instalarán en la vendimia del Día del Grito sobre las calles Hidalgo, Morelos y 5 de Mayo, recurso que les dijeron, es para la compra de un cable con el que se conectarán a la corriente eléctrica. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios GREGORIO OLGUÍN MONARCA dirigente de los tianguistas que se instalan en la calle Negrete y Porfirio Díaz Gregorio Olguín Monarca, dirigente del tianguis "Miguel Jiménez" explicó que la Dirección de Comercio les notificó que el cable con el que se conectaban a la "luz", quedó inservible tras ser usado en los días de feria por lo que, para hacerse de recursos les quería aplicar un cobro de 150 pesos por un espacio de tres metros. "Muchos no están de acuerdo porque antes no se cobraba nada, supuestamente es para un cable para la 'luz' pero la inconformidad es esa, que no saben dónde va a quedar el cable después, quien lo va a guardar porque es mucho dinero; nos dicen que son 17 mil pesos lo que cuesta esa extensión" expresó. Expresó que la queja es que, si la extensión eléctrica que el Municipio pretende comprar con el cobro que les hagan, realmente vale los 17 mil pesos y que, cuando ésta administración salga, bajo resguardo de quien quedará dado que se corre el riesgo de que se pierda. Señaló que tras las quejas, hubo diálogo con personal del Municipio y se acordó que el cobro será de 75 pesos por un espacio de tres metros. Olguín Monarca por otra parte informó que solicitaron un total de 25 espacios para la instalación de puestos por parte de la organización que encabeza pero debido a la situación económica actual, probablemente no todos logren juntar dinero para invertir a sus negocios. Muchos ya se andan desanimando porque dicen tengo que rentar toldos, tengo que invertir en la comida, en empleados, es mucha la inversión y a veces nos toca temporada de lluvias finalizó.