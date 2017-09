No son 48 MDP de adeudos de laudos denuncian ediles Los regidores Alberto Zúñiga Hervert y Juana Elena Torres Ramos denunciaron que los laudos laborales que enfrenta el Ayuntamiento de Valles, no ascienden a 48 millones de pesos como lo diera a conocer la sindicatura 1 en la pasada sesión de Cabildo por lo cual no se justifica la petición al Congreso del Estado, de un recurso extraordinario por esa cantidad. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios

Alberto Zúñiga Hervert, regidor en la actual administración.