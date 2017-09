Desacuerdo por nueva dirigencia de la CNC

Pablo Bartolo Comisariado ejidal del lugar denunció que ellos no fueron tomados en cuenta y sentenció que si la asamblea decide que se respete la decisión que tomaron unos cuantos así será, caso contrario, dijo se estarán tomando los acuerdos. Dijo tener conocimiento de que para la toma de ese tipo de decisiones debe ser tomada en cuanta la asamblea y aclaró que su opinión no se refiere a que sea un habitante de su localidad el que ocupe el cargo, pero existen otros ejidos y aseguró ellos respetarían a decisión siembre y cuando sea un campesino quien ocupe el cargo. Al respecto, la Profesora María Dolores Olguín, informó que la convocatoria fue colocada en la parte exterior de las oficinas del Comité Directivo Municipal del PRI pero nadie acudió a registrase y fue solo la de ella la que lo hizo. A lo que Pablo Bartolo manifestó “ese es el problema que tenemos nosotros dentro en que cualquier cosa tiene que salir mediante una asamblea en este caso con la CNC pues tiene que ser notificada y no nos fue notificado”.