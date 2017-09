Estudiantes FC 1er. campeón Huejutla, Hgo.- La escuadra de Estudiantes FC se enfrentó a All Star en la final del torneo de liga 2017 de la Liga Juvenil de Fútbol de Sala; al final, los Estudiantes derrotaron 5 – 2 a su rival y con ello se proclamó en el primer monarca del torneo. Deportes | Deportes 0 Comentarios Estudiantes FC derrotó 5 – 2 a All Star y con ello se convirtieron en el primer campeón de la Liga Juvenil de Fútbol de Sala 2017. El encuentro se celebró ayer (martes), en la cancha del auditorio municipal de esta cabecera municipal y las hostilidades arrancaron alrededor de las 20:00 horas en donde los Estudiantes abrieron el marcador con un gol de vestidor conseguido por Juan Leines quien logró rematar dentro del área rival. El 2 – 0 fue conseguido por Adair Arenas quien disparó desde tres cuartos de cancha e hizo inútil la estirada del cancerbero de All Star y Eduardo García consiguió el 3 – 0 y antes de irse al descanso Adair Arenas hizo el 4 – 0. En la parte complementaria los Estudiantes se “relajaron” ya que la diferencia de goles era abismal, pero All Star no bajo los brazos y siguió atacando hasta que Arturo Romero descontó el marcador 1 – 4 y minutos más tarde Arturo volvió a hacerse presente en el marcador 2 – 4 y a punto estuvieron de anotar el tercer gol. El 5 – 2 definitivo lo consiguió Guillermo “Chucky” Fernández quien se escapó desde media cancha y logró vencer al arquero enemigo; de esta forma Estudiantes FC se convirtió en el primer monarca de la Liga Juvenil de Fútbol de Sala 2017. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Agenda Deportiva Breves Deportivas Chalahuiyapa, líder invicto de “El Santuario” Deportistas piden apoyo del Alcalde CABAD – Lomita con paso perfecto