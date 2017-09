Adelanto de participaciones es muestra de que hay confianza: BOL Reiteró que no se trata de un préstamo como se ha manejado, sino de un adelanto del recurso que llegará el próximo año Después que se diera a conocer la aprobación del adelanto de recursos a los ayuntamientos que lo solicitaron a nivel estado, el alcalde Baldemar Orta López, reiteró que no se trata de un préstamo como se ha manejado, por tanto no se habrá de dejar un adeudo a la siguiente administración, lo cual demuestra que existe confianza de parte de los órganos de gobierno en el manejo que se ha hecho de los recursos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios

Baldemar Orta López, presidente municipal