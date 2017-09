Apreciaciones Será hasta dentro de dos semanas cuando el CEEPAC notifique a cada uno de los aspirantes a formar parte de los órganos electorales, de los resultados de las entrevistas que les realizó a cada uno de ellos. Así lo informó el presidente de la CANACO Raúl Altamirano Zúñiga quien al parecer pretende quedar como presidente del Comité Municipal del CEEPAC en esta localidad. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Señaló que entre sus inquietudes se encuentran, el poder mejorar los debates entre los candidatos a la alcaldía en base a lo vivido en el 2015 cuando, solo siendo presidente de esa cámara logró llevar a cabo una actividad así. En esos mismos temas, destacó que pasado 12 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral eligió al catedrático de la UASLP Campus Valles Marco Iván Vargas Cuellar como consejero integrante del CEEPAC, cargo que ocupará por siete años una vez que tome protesta a partir del próximo 01 de octubre. El ex alcalde de Valles Rómulo Garza, apareció el día de ayer en ciudad Valles en un foro de emprendedores que inició en la UASLP. El ex edil primero opinó que la alianza PAN-PRD recientemente avalada a nivel nacional con Movimiento Ciudadano, por lo menos en San Luis Potosí dejará más problemas que beneficios para ambos institutos políticos. Expresó lo anterior ya que dijo, ha sido constante la guerra de declaraciones entre el dirigente estatal del PAN Xavier Azuara Zúñiga y el del PRD José Luis Fernández por lo que, pensar en que deben ponerse de acuerdo al momento de postular a alguien para el proceso del 2018, lo ve muy difícil. En temas locales, Garza Martínez expresó que hasta el momento, no se ha alineado a nadie ni ha cedido en sus proyectos políticos a favor de otras personas por lo que, afirmó que continúa firme en su carrera. Comentó lo anterior tras mencionársele que figuras como Socorro Herrera y otros más dentro del PAN como Paco Gómez Faisal, han dado muestras de que se han sumado a un posible proyecto de unidad que encabece el empresario David Medina. Quien por cierto, es observado ya como una figura prometedora luego de que entre el circulo empresarial se menciona que si 40 firmas reconocidas avalaron su trabajo al frente de la compañía que junto a su familia han formado, es prueba de que saben hacer bien las cosas, pues a diferencia de otras figuras que solo consiguen el respaldo político, en su caso está generando la confianza de los inversionistas locales, que son quienes pueden procurar el desarrollo del municipio. El día de ayer, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Interinstitucional de los Municipios conocida como la CEFIM que dirige Luis Gerardo Aldaco, anunció que abrirá una oficina de atención regional en Valles. Con dicha medida, la dependencia pretende que los 20 municipios de la región, ahorren recursos y agilicen los procedimientos que llevan ante esa instancia que tienen que ver con dar un mejor servicio a la población. Con esa, serían dos las nuevas oficinas regionales que se abren en la ciudad ya que hace unas semanas, el titular de la Comisión Estatal del Agua Jesús Medina Salazar anunció la apertura de la suya y que ya está operando. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones