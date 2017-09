Vecinos consideran necesario gestionar juegos infantiles

Agregaron que con lo anterior, se le daría vida, metafóricamente hablando al espacio del área verde, el cual actualmente se encuentra prácticamente abandonado, con hierba crecida y ramas secas amontonadas, lo que sin duda confiere un pésimo aspecto a la colonia. Refirieron que hace doce o quince años, uno de los delegados municipales gestionó unos juegos infantiles, los cuales consistieron en columpios, pasa manos y sube y baja, que con el transcurso del tiempo se enmohecieron y deterioraron, no obstante que continuamente se les daba mantenimiento. Subrayaron que en esas fechas por las tardes, al área verde asistían niños y adultos a disfrutar de momentos de alegría y distracción, ya que era el único atractivo del sector, por lo que los padres ahora extrañan el espacio de relajamiento. Para concluir, expresaron que el área verde también está habilitada como campo de futbol en calidad de pasatiempo, no reglamentario, pero por el monte crecido y las porterías en mal estado, ya no lo utilizan los jóvenes que viven en la colonia.