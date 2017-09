Espejeando. Salvador Martínez, sub secretario de la Unión de Comerciantes, Locatarios y Ambulantes, renunció a su cargo porque será uno de los participantes a la candidatura por la Secretaría General de esta organización ¿Y qué dicen los comerciantes?. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Porque renunciar al cargo es lo de menos, veremos la aceptación o no de los locatarios y ambulantes, es la prueba, pero ¿a qué se va a comprometer? Suponemos que los estatutos de esa organización le permiten su participación ¿pero es legal esta? Si está sujeta en los estatutos de la misma a un tiempo estimado de separación del cargo y su participación, sí lo es. Pero ¿moralmente está bien? Es decir podrá ser el nuevo dirigente, pero realmente es como si el alcalde le dijera a su secretario pide permiso por que ahora sigues tu compadre ¿y qué dice el público?. Finalmente debe haber un compromiso ante los mismos comerciantes, ¿pudiera ser su compromiso entre los líderes? O que inicie con proponer a los comerciantes su interés por que nunca más un integrante de los que componen el comité electivo de la UCLA pueda participar por la secretaría general. Alguien debe ir generando un piso parejo para todos. O como dijo Gerardo Ortiz “Quien se Atreve”. Es importante para los comerciantes que elijan a alguien que lleve unas propuestas firmes y que lo obliguen a cumplirlas, que lo que propongan tenga sentido durante su gestión. Lo primero, un comité de transparencia externa a quien gane, que esta sea electa de los grupos disidentes. Ir generando los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, deben ser compromisos firmes, segundo, que exista un órgano fiscalizador que no sea afín a quien triunfe, la única garantía para los comerciantes es sin duda el que se vaya democratizando el ejercicio de participación y administración en todos los sentidos. Por otro lado, algunos comerciantes ya se preguntan ¿qué tan involucrado se encuentra Salvador Martínez con Jaime Morales? Ya lo empiezan a cuestionar si existe algún compromiso de otra índole para cuidarle las espaldas al saliente. El tema se pondrá interesante y vamos a ver si el grueso de los comerciantes simplemente esto no les interesa y le dan valor a su desempeño como sub secretario. ¿Será?….. Tras ponerse de acuerdo los diputados federales en la Instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tienen la gran tarea de responderle a México y no a sus intereses, limitados en su futuro político inmediato. Y es que en el periodo de sesiones que inicia terminará en el mes el diciembre, están prácticamente con la visión nacional de todos los ciudadanos, correligionarios de un instituto político o no. Lo cierto es que esta coyuntura nacional de cambio de gobierno federal representa la oportunidad de todos los ciudadanos para calificar a todos nuestros representantes populares, la exhibida política del dirigente nacional el PAN Ricardo Anaya Cortés por buscar presionar con sus condiciones al Congreso de la Unión, sin duda sentó un precedente, que nuestros políticos no están en el tema de la necesidad nacional, sino de satisfacer lo que de manera futura pretenden de manera personal. Erika Rodríguez, secretaria estatal del PRI y legisladora federal hace referencia a un avance significativo en al menos un tema que ha venido impulsando desde que era funcionaria del gobierno con Francisco Olvera y en el Congreso se fue de largo respaldando las iniciativa de la perspectiva de género, no solo en los institutos políticos, también en materia laboral, en el ejercicio de los gobiernos en sus diferentes niveles. La agenda legislativa en la que lleva enfocada su tarea en la bancada priista busca trabajar en coordinación para fortalecer la igualdad social, la seguridad, la justicia, la democracia y sustancialmente prevenir y evitar la violencia política de género. Esto último, la violencia de género, ¿cuántas mujeres participarán en el siguiente proceso electoral? ¿Que criterios usará el árbitro federal, estatal, local (INE y CEE) para dictaminar si existe o no algún tipo de violencia? Pareciera sencillo lo anterior, pero no lo es, primero porque la mujer por el hecho de serlo, no es menor en derechos que el varón. De acuerdo a la ley, su condición en la participación electoral tampoco es preferente, es la misma circunstancia del hombre, son pasos firmes en que nuestra democracia ha alcanzado a caminar en los reconocimientos para la mujer en toda su extensión igualitaria. Hizo extenso la legisladora oriunda de Tlaxiaca, que los legisladores hidalguenses serán más combativos en la gestión parlamentaria para el incremento en el ejercicio presupuestario en beneficio del estado de Hidalgo, sin duda es lo menos que podemos esperar los hidalguenses de los legisladores federales. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.