Apreciaciones Una más se cuenta en el haber de la direccion de la escuela secundaria general Nicolás Zapata de la delegación de Huichihuayán en el municipio de Huehuetlán; en lo que es apenas el inicio del ciclo escolar y ya se presentó la primera queja en contra del director de la institución Lázaro Guerrero García en donde se estará presentando la comisión de derechos humanos al tratarse de un discapacitado el supuesto discriminado, ya que aparentemente se le ha negado el acceso directo a las instalaciones del comedor comunitario pero además se le estaría negado el apoyo directo a la madre de familia para poder apoyar en su momento al menor de edad, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios por lo que se integra la unidad básica de rehabilitación (UBR), pero el detalle es que las instalaciones educativas ya son identificadas como problemáticas al registrarse diferentes situaciones, sin embargo el directivo busca que las autoridades sigan creyendo en su palabra y no en la de los padres de familia y estudiantes, sin embargo el caso de la discriminación del estudiante en este caso es grave al tratarse de un joven discapacitado, lo que implicaría, de ser cierto, mayor problema para la madre de familia al no existir otra institucion educativa cercana a su vivienda, siendo su segunda opción la escuela secundaria de Tazaquil a la cual podrían acudir y para ello la madre de familia tendría que pasar por un aproximado de un kilometro de distancia para llegar a la segunda escuela, pero además el riesgo sería demasiado al transitar por carretera federal. El accidente que se registró la mañana de este miércoles en la carretera Federal Valles 85 a la altura del entronque de Palmira y Las Armas, es uno de los sucesos comunes que pueden registrarse en las carreteras estatales y federales, pero el hecho de que en esta ocasión se presentara en un animal que se encontraba amarrado, lo que podría disminuir la sanción que se aplique al propietario del caballo, sobre todo cuando los daños fueron fuertes en la unidad vehicular. En este sentido lo peor del caso es que algunos propietarios de animales como este, hacen caso omiso a las recomendaciones que se emiten y sobre todo el no mantener los animales sobre la carretera, a fin de evitar este tipo de situaciones que si se agrava podría generar la muerte de personas, y en este caso solamente se trasladaba una persona pero en otras acuden familias completas que se pueden afectar. En Huehuetlán este fin de semana el partido Movimiento Ciudadano llevará a cabo la toma de protesta de las diferentes organizaciones con las cuales podrán generar apoyos para el municipio, lo cual implica un gran movimiento a favor de alguno de los aspirantes a la presidencia municipal, en este caso se comenta la posibilidad de que al frente vaya el aspirante Saul Rios Tello quien busca un espacio para lograr la presidencia municipal.