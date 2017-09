Apreciaciones En la renovación de las Asociaciones de Padres de Familia de las diferentes instituciones educativas, la respuesta de los padres no ha sido la necesaria y las asambleas han sido solo con escasos asistentes, por lo cual no se ha cumplido con el principio de mayoría para que pueda existir cuórum y dar validez a los acuerdos. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios En algunos casos como en la escuela telesecundaria Enrique Gandy se decidió por no realizar la asamblea ya que del total de padres solo acudieron 50 y el mínimo para tener cuórum debería ser de 100, lo cual generó la molestia de los asistentes al considerar que no existe el mismo compromiso de los demás padres en involucrarse dentro de las tareas de las escuelas de sus hijos. Mientras en la escuela secundaria Justo Sierra Méndez aún no se ha dado a conocer la fecha cuando se llevará a cabo la renovación de la Asociación de Padres de Familia, APF, pese a que ya se realizó incluso la elección de la Sociedad de Alumnos, y a estas alturas ya debería al menos saberse la fecha. En donde también mantienen la incertidumbre es en la escuela primaria Francisco González Bocanegra, ya que refieren que el nuevo director de la institución no ha convocado tampoco para este proceso y existe inquietud sobre el incremento en las cuotas de inscripción, ya que refieren los padres, es algo que debería someterse a la aprobación de la asamblea y no tomarlo de manera unilateral. Mientras que en el CBTis 187 se dio un ejemplo de transparencia al rendir cuentas el director del plantel sobre las actividades que se han realizado durante el último ciclo escolar ante la asamblea de padres de familia y maestros, lo que sin duda genera mayor confianza en el trabajo que se está realizando sobre todo en una escuela tan grande. La historia de la jovencita de Xomoco que padece una discapacidad y quien desea cumplir su sueño de tener una fiesta de XV años ha ido tomando fuerza entre la sociedad, pasando de las redes sociales al aviso de voz en voz entre las personas, algunas de las cuales han señalado que se habrán de sumar para esta causa. Sin embargo llama la atención que en esta actividad se pretenda no involucrar a las entidades de gobierno y realizar todo solo con el respaldo de la sociedad, lo cual resulta muy loable, pero a la vez genera sospechas que exista un trasfondo político por parte de grupos opositores a la administración buscando algo de protagonismo, situación que contrasta con el espíritu altruista. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones