Para este día a temprana hora, se esperan cierres viales en las calles aledañas a la Plaza Principal con motivo de la verbena popular y el Grito de Independencia que se desarrollará por la noche. Como ha sucedido en otras ocasiones, comenzaron a surgir a través de la red social Facebook y WhatsApp sobre todo en la capital del estado, mensajes donde un supuesto grupo criminal advierte de ataques armados pero como ha sucedido en otros años, resulta que son falsos aunque aun así, muchos lo creen. Para el caso de Valles, según lo informado por la Policía Local, esperan más de 150 elementos entre municipales y estatales que darán seguridad en la zona aledaña al Palacio Municipal más los elementos que proporcione el 36º Batallón de Infantería. Una vez más, alcaldes de la región desdeñaron la convocatoria lanzada por el Estado para la segunda reunión de los integrantes de Red de Municipios por un Gobierno Abierto ya que, solamente el presidente de Valles Jorge Terán Juárez asistió. Terán Juárez en entrevista expresó que algunas de las cuentas del Municipio ya fueron liberadas después de haber permanecido cerca de un mes embargadas por no pagarse un laudo laboral. Además, abordado por el tema del parque Tantocob, garantizó que la empresa responsable de la obra será la que subsanará todo desperfecto que brote durante su construcción y que, si surgen más después de haber sido entregado, se echará mano de la fianza de vicios ocultos. Trascendió que la inauguración del edificio del PRI en Valles será tentativamente en octubre, después de que el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, rinda su segundo informe de gobierno. En ese tema, por fin los panistas cerraron filas en días pasados y respaldaron a Luis Ángel Contreras Malibrán ya que éste, desde hace meses había estado de manera solitaria, dándole guerra al PRI pidiendo información sobre el origen de los recursos de los cuales se usaron para construir dicho edificio. El pasado miércoles, los panistas ofrecieron una rueda de prensa y en la misma mesa estuvieron sentadas la ex alcaldesa María del Socorro Herrera Orta así como la ex diputada federal María Concepción Ramírez Díaz, e integrantes del Comité Directivo Municipal que encabeza Francisco José Gómez Faisal y aunque éste no estuvo en ella, el acto dio muestra de que se busca la unidad entre los diversos grupos del PAN. Y es que, cabe recordar que fue Luis Ángel Contreras Malibrán uno de los que impugnó el proceso donde resultó electo Paco Gómez Faisal como dirigente en Valles del PAN por lo que, dicha rueda de prensa, pudo ser un mensaje de que ya no hay confrontaciones.