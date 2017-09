Condicionan la entrega de libros por el pago de cuotas A pesar de que la URSEHN acepta las medidas cautelares precautorias que solicita la comisión, la autoridad educativa en este caso la dirección de la escuela, no las acata. Una escuela secundaria de la ciudad, fue acusada de condicionar la entrega de los Libros de Texto Gratuitos a cambio del pago de las cuotas de inscripción que fija la Asociación de Padres de Familia por tal motivo, el afectado ya presentó su queja ante la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios A POR LO MENOS DOS alumnos de una escuela secundaria de la ciudad no se les ha entregado los libros de texto Elvira Viggiano Guerra, titular de esa oficina, reveló lo anterior y abundó que el caso fue dado a conocer hace más de 10 días y a pesar de que la URSEHN aceptó las medidas precautorias que la CEDH, le giró para que se garantice el derecho a la educación del menor, hasta el pasado miércoles éste seguía sin recibir su material didáctico. Destacó que según la declaración del adolescente, él no es el único afectado sino que por lo menos, en su salón hay una alumna más a quien tampoco se le han dado los libros. “A pesar de que la URSEHN acepta las medidas cautelares precautorias que solicita la comisión, la autoridad educativa en este caso la dirección de la escuela, no las acata, no las cumple pues hasta el día de ayer-miércoles-, a más de una semana que se habían solicitado, no se han cumplido, los alumnos no tienen todavía sus libros” abundó. Viggiano Guerra aclaró que la CEDH no tiene facultades sobre las APF más si sobre la autoridad educativa en este caso la URSEHN o SEGE, la cual debe garantizar el derecho a la educación de los menores independientemente de los acuerdos que se tomen al interior de las asambleas de padres de familia. Hasta el momento, se tiene conocimiento que dos alumno están siendo afectados en ese plantel pero pudiera haber más y será durante la investigación cuando se sepa la cifra real. Se trata de la segunda queja del presente ciclo escolar ante la CEDH contra la SEGE ya que la primera se suscitó en el ejido San Felipe donde a una niña no se le permitió el acceso a su escuela porque su madre no pagó la cuota escolar. En ese caso dijo, la madre de la niña declaró ante la CEDH que la obligaron en una sesión de asamblea a puerta cerrada, a pagar la cuota que adeudaba orillándola a pedir prestado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espectáculos regulará los salones de eventos Proyectos en comunidades deben de ser rentables: CDI Ciudad Valles sede de los encuentros de scouts Arrancó segunda etapa de “Alcanzando la Excelencia” Repunta demanda en la carrera de Turismo: UASLP