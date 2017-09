Constructora debe de cubrir “detalles” en el Tantocob: JTJ Tras los señalamientos de fallas en la construcción del parque Tantocob, principalmente en el encarpetamiento de andadores, el Presidente Municipal Jorge Terán fue puntual en señalar que la obra aún está en manos de quienes ganaron la licitación y es esta empresa la que debe de realizar las adecuaciones para entregar el parque en perfectas condiciones. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal de Ciudad Valles. Cuestionado sobre la visita a la ciudad del titular de SEDUVOP, Leopoldo Stevens Amaro, indicó que éste superviso los avances tanto del puente El Cascabel como el Parque Tantocob, mismos que se encuentran en etapa de ejecución de obra, por lo que se pidió al constructor pusiera puntual atención a los detalles que fueran surgiendo y que se apegaran a lo contemplado en la licitación. Dijo que en el caso del parque, la primera atapa de la obra no ha sido concluida y por ende no ha sido entregada, en este caso al gobierno del estado, por lo que cualquier reparación o modificación debe de salir del presupuesto que se tiene ya asignado, siendo éste de alrededor de 30 millones de pesos. Terán fue enfático en señalar que la inversión para esta obra no se puede comparar con el enorme beneficio que traerá a las familias de la huasteca, pues una vez entregado el parque, éste contará con una superficie de 32 hectáreas, debidamente habilitadas para el esparcimiento de miles de familias. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espectáculos regulará los salones de eventos Proyectos en comunidades deben de ser rentables: CDI Ciudad Valles sede de los encuentros de scouts Arrancó segunda etapa de “Alcanzando la Excelencia” Repunta demanda en la carrera de Turismo: UASLP