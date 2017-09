Proyectos en comunidades deben de ser rentables: CDI Por lo que se está poniendo especial énfasis en que estos realmente sean exitosos y de impacto en las comunidades, por lo que se realiza una constante supervisión Debido a que los recursos que entregan dentro de su programa de proyectos productivos son a fondo perdido, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, está poniendo especial énfasis en que estos realmente sean exitosos y de impacto en las comunidades, por lo que se realiza una constante supervisión. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Adelaido Cabañas Hernández, director en la Huasteca de la C Al respecto, Adelaido Cabañas Hernández, director en la Huasteca de la CDI, señaló que fue el pasado viernes 8 de septiembre cuando se concluyó con la notificación de los grupos beneficiados con recursos para proyectos productivos, siendo aprobados hasta la fecha 35 proyectos de seis municipios como son Tamazunchale, Matlapa, San Martín, Tampacán, Axtla y Xilitla. Mencionó que a la fecha oficinas centrales no ha notificado el cierre de recepción de solicitudes, señalando que fue desde enero de este año que se comenzó con la recepción de las mismas para la elaboración de su anexo y su presentación para aprobación, siendo 80 las solicitudes recibidas, de las cuales solo a 50 se les dio seguimiento por parte de los interesaros. En cuanto a los proyectos aprobados, señaló que en su mayoría están relacionados con la producción de café, pues de los 35, 20 fueron para grupos de productores del aromático. Señaló que por instrucciones de la directora nacional de la CDI Nubia Mayorga, se está trabajando para que estos proyectos se bajen a comunidades indígenas donde realmente sean de impacto y a la vez rentables, siendo estos segundo el principal requisito para que se les dé seguimiento y mayor recurso año con año. Agregó que en las supervisiones a los proyectos entregados años atrás, se han encontrado irregularidades aunque mínimas, sobre todo en el sentido de que alguna mujer del grupo solicitante ya no quiere continuar, ya sea por problemas entre los miembros del proyecto o de salud, siendo en este sentido muy claro el lineamiento del programa al señalar que de los seis integrantes al menos 5 deben permanecer desde el proyecto original o de lo contrario se les cancela el apoyo, que en su caso es a fondo perdido y durante 2017 se han entregado recursos ya por el orden de los 5 millones de pesos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espectáculos regulará los salones de eventos Ciudad Valles sede de los encuentros de scouts Arrancó segunda etapa de “Alcanzando la Excelencia” Repunta demanda en la carrera de Turismo: UASLP Constructora debe de cubrir “detalles” en el Tantocob: JTJ