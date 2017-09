Espectáculos regulará los salones de eventos

Por lo pronto, indicó que ya se enviaron los requerimientos a los propietarios y administradores de tales negociaciones, para que acudan a la dirección a informarse del reglamento que los rige. Explicó que Comercio, deberá de regular el horario de funcionamiento que no exceda las 02:00 horas como establece el reglamento mientras que Protección Civil debe vigilar que el salón cuente con las medidas de seguridad requeridas y otro punto importante es que deben de estar sellados para impedir la salida del ruido o música. El funcionario estima que en la ciudad, existe un aproximado de 27 salones de eventos que operan sin una regulación. “De hacer caso omiso y seguir teniendo ruido muy estridente después de las 02:00, junto con Ecología, se les va a multar” advirtió Vázquez Moctezuma. La principal recomendación que realiza a los propietarios de salones es que la música o sonido no rebase los 70 decibeles y que no permanezcan en uso más allá de las 02:00 de la mañana o habrá multas si hacen caso omiso.