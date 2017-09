A quien no pague el agua a tiempo, se le suspende el servicio: CAPASHH

Subrayó que en pasadas administraciones municipales, había usuarios en el registro del padrón que tenían adeudos de más de quince años, y no les interesaba pagar el suministro no obstante que es de carácter elemental en todos los hogares. Agregó que actualmente, el área de cobranza generalmente envía un total de 3,700 “invitaciones” al mes para que quienes tengan más de tres meses de retraso acudan a liquidar su adeudo, lo cual no es gravoso como antes ya que deben poco tiempo de servicio. A pregunta formulada, enfatizó que quien no cumple con su compromiso de pago, simplemente se le corta el suministro, ya sea habitacional o en su defecto de carácter comercial, cuya re-conexión está estipulada en un costo de $ 348.00. Para finalizar, Toledo Arenas exhortó a quienes conforman la relación de usuarios para que acudan mensualmente a realizar sus respectivos pagos, con el propósito de que no tengan retraso en los mismos y, por ende, los pagos se les hagan más accesibles.