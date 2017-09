Niños de primaria toman clases en salón improvisado por falta de aula –Aumentó la matricula estudiantil por lo que fue construido un espacio con láminas. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Los pequeños del tercer grado asisten a la escuela aun cuando no cuentan con un aula y les han improvisado un espacio. De esta forma se encuentra el espacio en donde los pequeños sufren de los calores, y de la lluvia por lo que ha sido colocada una lona para disminuir las inclemencias San Felipe Orizatlán, Hgo.- Niños de una escuela primaria de este municipio se encuentran sufriendo de los cambios climatológicos que se han registrado recientemente, debido a que ante la necesidad de un aula, el grupo fue colocado en un lugar adaptado con láminas. Padres de familia de la escuela primaria “José Ángeles Montaño” de la Zona Centro de este municipio, dieron a conocer que existe mucha preocupación debido a que un grupo nuevo que fue creado al separar los terceros grados, ya que había un incremento considerable de alumnos, se encuentra tomando sus clases entre láminas que fueron compradas con ayuda de la cuota voluntaria, ubicado en un espacio adaptado donde sería la Cocina (COPUSI) y están sufriendo los cambios drásticos de temperatura; parte del techado ha sido cubierto con una lona para evitar que entre la lluvia y los rayos de sol. La señora Yeimi Elizabeth Fernández Sánchez, representante de padres del 3º “C” dio a conocer, que debido a la urgencia que han tenido en cuanto a la construcción del aula, han tomado la iniciativa de buscar ayuda ante algunas personas para que se realice la donación de materiales para que se inicie la construcción, debido a que saben que el realizar gestiones ante las dependencias de gobierno como la Secretaría de Educación Pública (SEP), tienen que esperar mucho tiempo para que les den solución. Sin embargo dijeron, que buscarán tocar puertas hasta que puedan cumplir con su objetivo para que los pequeños tengan un espacio digno para tomar sus clases. Mientras tanto mencionó, que han solicitado la intervención del Comité de Padres de Familia y del director, el profesor Ángel David Hernández Otero para que pidan a las autoridades educativas en el estado que tomen cartas en el asunto en esta escuela, que además es de tiempo completo y en la cual hay una matrícula aproximada de 400 alumnos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Noviazgos a temprana edad, riesgo de embarazos no deseados Viernes habrá restricciones en venta de cerveza y bebidas alcohólicas En mal estado peldaños de acceso a la colonia Adolfo López Mateos Proyectos Productivos entrega productos a beneficiados con PIMAF Ex Tigrillos y Ulises el Calamar Electrónico amenizarán noche patria