 “No simpatizo con el PRI pero no he tomado una decisión”

Jaltocán, Hgo.- “No me quiero anticipar, el 2018 es un momento importante, se puede manifestar falta de trabajo por parte del partido, pero es algo que le corresponde al dirigente municipal, aún no he tomado ninguna decisión”, señaló en entrevista Miguel Ángel Monterrubio, militante y candidato en múltiples ocasiones a la alcaldía por el Partido Acción Nacional (PAN). Lo anterior ante los rumores surgidos en el municipio, en donde a Monterrubio Damazo se le considera simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) “sigo militando en un partido político, todavía no he tomado ninguna decisión, como ciudadano me interesa saber algunas cuestiones del municipio, no es inseguridad, vienen momentos en el 2018 en donde no es pecado decir sí o no”, dijo. Miguel Ángel Monterrubio mencionó, que tiene claro que forma parte de una militancia, pero que no quiere ser pecador anticipado y que se encuentra abonando a que el municipio crezca, por ello su cercanía con algunos sectores del PRI y en especial con los Regidores, porque dijo que es necesario que el blanquiazul tenga cercanía con la ciudadanía ya que puede ser una alternativa de cambio; sin embargo reconoció el abandono y falta de trabajo que existe en el municipio por parte de la dirigencia. Recalcó, que la responsabilidad dentro del partido en el municipio es del dirigente, pero que él como militante sigue haciendo lo necesario para que el PAN tenga cercanía con la ciudadanía.