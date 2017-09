Cartelera Sabatina J3 de 3era División La 3era División profesional presentó algunos duelos de la jornada 3 (J3), del Torneo 2017 – 2018: En el estadio municipal “Carlos Fayad Orozco”: a las 16:00 horas Atlético Huejutla vs. Poza Rica. En la cancha 2 de la unidad deportiva de Tamazunchale, SLP: a las 16:00 horas Sultanes Tamazunchale vs. Universidad del Golfo de México. Deportes | Deportes 0 Comentarios Esta chica les presenta la Cartelera Sabatina. J17 de la Libre La Liga Municipal de Fútbol de Huejutla de la categoría Libre (LMFHL), presentó el rol de juegos de la apertura de la jornada 17: En el corral blanco 1: a las 16:00 horas Lomita Júnior vs. Jurisdicción y a las 18:00 Grupo Hidalgo vs. ACASA. En el corral blanco 2: a las 16:00 Tahuizán vs. Materiales Vite y a las 18:00 Auto Refacciones RM vs. ICESH. En el corral blanco 3: a las 16:00 Continental vs. CBTa. No. 5 y a las 18:00 Zona G vs. Aeroquip. En la unidad deportiva “Colalambre”: a las 16:00 Deportivo Colosio vs. Macuxtepetla y a las 18:00 Valedores vs. SNTE. J4 de “El Santuario” La Liga de Fútbol de las comunidades de “El Santuario” presentó el rol del inicio de la jornada 4 en la cancha de Chacatitla: a las 16:00 horas Atlético Papalotes vs. Deportivo Chalahuiyapa. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA El Magisterio “reprobó” a Huazave Suspenden J15 de la LMFVM Taz Pizza, “sorprendió” a la Jurisdicción UTHH, logró “doblete” LMRBH Chacatitla “doblegó” al Deportivo Centro