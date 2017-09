Ingresos se tomó atribuciones que le competen a PyM  

Lo anterior luego de que una zapatería ubicada en la avenida Hidalgo, sacara mercancía a la calle ocupando un espacio amplio para ofrecer su calzado a bajo precio, situación que molesto a los comerciantes ambulantes, por lo que de inmediato dieron aviso a su líder Yolanda Mancera, quien acudió a verificar la situación. Ahí se les informó que el permiso para instalarse en la vía publica, había sido conferido por la Dirección de Ingresos, y no por el área de Plazas y Mercados, lo que generó más la molestia de la lideresa del ambulantaje, ya que se estaban tomando atribuciones en el área de Ingresos que no les correspondía. Ante ello, los comerciantes amenazaron con cerrar los espacios de paso, como protesta por dicha acción, sin embargo todo quedo ahí, pues los quejosos se retiraron no sin avisar que hablaran con la Dirección de Plazas y Mercados por esta situación.