“Letra muerta” reglamento de tránsito en Huejutla No se cumple ni se hace cumplir, aseguran ciudadanos. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Conductora trasladaba en una cuatrimoto a dos niñas y una mujer, sin casco protector, exponiendo sus vidas. Huejutla, Hgo.- Vecinos de la localidad consideran letra muerta el reglamento de vialidad, ya que no se cumple ni se hace cumplir. Subrayaron que tienen conocimiento que el reglamento estipula que no deben de circular en la ciudad vehículos con vidrios polarizados; que se infraccionen los conductores que no utilicen el cinturón de seguridad y a los de motocicletas que no porten casco de protección, no obstante, los transgresores no son infraccionados. Sin embargo, quien se identificó con el nombre de Juan Manuel González, refirió que es común observar por las calles de la población que circulan motos -a veces a exceso de velocidad-, cuyos pilotos y acompañantes, en ocasiones niños, no portan el vital casco de protección. Agregó que una muestra de ello, se manifestó el día de ayer en la juntura de las avenidas Campeche y Corona del Rosal, en donde una conductora, trasladaba en una cuatrimoto a dos niñas en la parte delantera y otra mujer sentada en la parrilla, y sólo ella con casco protector. Para finalizar, los habitantes que hicieron el vital señalamiento exhortan a los elementos de Tránsito Municipal para que apliquen sin distinción el reglamento de vialidad, ya que Huejutla, en ese aspecto –enfatizaron-, es de carácter anárquico. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Lesionado al sufrir caída MÉXICO: DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA Roban camioneta en la Santa Elena Traía droga y lo detuvieron Espejismo turístico proyecto del Centro Histórico, consideran