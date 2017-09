Agentes de Tránsito extorsionan y amenazan a comerciante de flores Una docena de agentes viales a bordo de la patrulla 0013, son denunciados por un comerciante de flores, a quien le pedían 300 pesos para dejarlo descargar su mercancía en la madrugada Un comerciante de flores denunció que fue víctima de extorsión la madrugada del domingo, por elementos de Tránsito Municipal, quienes le exigieron la cantidad de 300 pesos para poder descargar, al negarse pagar la cantidad “los oficiales” amenazaron con detenerlo. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Este es el agente que le pidió 300 pesos al comerciante para realizar trabajo de descarga. De acuerdo a los datos proporcionados por el aectado, los hechos fueron reportados alrededor de las 2 de la mañana de este domingo, cuando el comerciante estaba descargando flores, sobre la avenida Juárez, narrando que anteriormente lo realizaba en la acera de enfrente de su establecimiento. Asegura que en dos ocasiones, dos de sus empleados fueron arrollados por motociclistas, debido a que a esa hora ya no hay fluidez de automóviles, y a altas horas de la madrugada las motocicletas son conducidas a exceso de velocidad. Por lo que el camión fue estacionado sobre la rúa de circulación, lugar hasta donde se le acercó un oficial de la patrulla 0014 a pedirle que prendiera sus intermitentes para evitar un accidente, accediendo a la petición, pero diez minutos más tarde fue abordado por lo menos por una docena de oficiales de Tránsito a bordo de la patrulla 0013. Fue entonces que al comerciante los agentes le pidieron el permiso de descarga, por lo que les informó que no contaba con dicho permiso, y que desconocía que tendría que tramitarlo, ya que era la primera vez que se lo pedían, por lo que un elemento que se identificó como Antonio N, le dijo que “se tenía que caer con 300 pesos”, ya que eran muchos elementos y se tenían que repartírselos. El afectado le cuestionó que cuanto costaba el permiso, siendo informado que 250 pesos, prefiriendo realizar dicho trámite, a pagar una mordida, a los oficiales entonces le pidieron que moviera la unidad y fuera estacionada en la acera de enfrente. Hechos que fueron evidenciados a través de un video casero de un teléfono celular, el cual uno de los elementos se molestó e intentó arrebatarle dicho aparato, pero ante el temor de ser agredido el ofendido se refugió en su establecimiento y solicitó apoyo al 911, arribando elementos de Seguridad Pública Municipal, pero los agentes de Tránsito ya no se encontraba en el lugar. Por lo que el afectado teme por su seguridad, ya que identificó a cada uno de los elementos, a quienes no les quiso pagar una mordida de 300 pesos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Preescolares indígenas rechazan a supervisora “No somos escuela ‘patito’, somos particulares”: Centro de Asesorías Región VI del SNTE envía ayuda a damnificados por terremoto Incrementa inseguridad en comunidad de Tezapotla Fétidos olores provocan contenedores de basura