se han desatado los señalamientos en contra del ex alcalde Saúl Ríos Tello por haber apoyado a que el partido Movimiento Ciudadano llevara a cabo una reunión en la delegación de Huichihuayán en el municipio de Huehuetlán, por el hecho de que durante mucho tiempo perteneció al Partido Revolucionario Institucional y ahora promueve a un partido de izquierda, pero además se han burlado porque durante el pasado sábado había anunciado que obtendría una respuesta de al menos 150 asistentes y solo una cuarta parte asistió, sobre todo cuando saben de sus aspiraciones por un espacio en las próximas contiendas electorales, sin embargo hay opositores que reconocen que apenas se encuentra conformando su estructura aunque no en los tiempos en los que debería de haber empezado, ya que tendrá que remar contra marea para poder avanzar lo que se requiere y posesionar en determinado caso el partido que ahora representa en este municipio. Quizá la apuesta de Saúl no sea tan descabellada si el Frente Amplio entre PAN-PRD-MC se pueda concretar. Aun cuando el Instituto Nacional Electoral ha emitido las recomendaciones para que los presidentes municipales no realicen un informe abierto al público, estos ante los avances que se tienen en los preparativos de los mismos, han determinado llevarlos a cabo según lo programado, aunque sí tomarán las precauciones necesarias para que no sean amonestados, pero lo peor del caso es que algunos munícipes ya habían enviado a emitir las invitaciones con sus fotografías impresas y las tuvieron que rehacer para poderlas enviar a sus invitados, ya que ni aun cuando no se encuentren buscando una reelección, pueden plasmar sus fotos ya que se puede tomar como una promoción política para su partido y muchos han erogado una buena suma de recursos en estas acciones En vista de no obtener una respuesta favorable por parte del alcalde Axtla de Terrazas Julio César Hernández Reséndiz, transportistas de ese municipio se encuentran buscando un acercamiento con el alcalde del municipio vecino de Coxcatlán, Manuel Morales Ramírez para que los apoye en la rehabilitación de la carretera que comunica a ambos municipios, ya que detectaron que el edil coxcatlense si logró buenos resultados en este sentido y el alcalde Axtlense hasta el momento no ha podido rehabilitar grqn cosa a pesar que ya lleva dos años de administración, sin embargo esto en lugar de beneficiar a Morales Ramírez en estos tiempos, podría afectarlo, ya que sus contrarios podrían tomarlo como un acto de proselitismo.