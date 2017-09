Apreciaciones Los familiares de la maestra Marichuy lanzaron una nueva convocatoria para realizar otra marcha a favor de la docente quien se encuentra recluida por el delito de robo de infante, a fin de generar mayor presión en la decisión del juez que le dictó el auto de formal prisión, aunque en la primera marcha un detalle que falló fue la hora, ya que cuando arribaron al juzgado ya habían cerrado. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios De cualquier forma el mensaje no va dirigido precisamente al juez sino a otras instancias en donde se pueda obtener la respuesta que buscan, y con el solo hecho de que la ciudadanía participe es una manera de hacer presión, aunque aun cuando se obtenga la libertad de la maestra esto no garantiza que le regresen al menor. Y hablando de protestas ayer se llevó también una segunda manifestación en la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Sur, por parte de maestros de educación indígena de la zona 061 en contra de su supervisora a quien acusan de malos tratos y de usurpar un cargo que ya le había sido otorgado a otra maestra con todo y nombramiento. Y es que en la SEGE se ha vuelto ya una forma de dar salida a los conflictos con directores enviándolos a una supervisión como una forma de calmar las aguas en espera de que el problema se olvide, pero para los padres y maestros afectados más que una sanción a quien se porta mal es como premiarlos ya que los ascienden en lugar de aplicarles un castigo. En la pasada reunión que se llevó a cabo entre políticos y líderes sociales con la dirigencia estatal del partido Movimiento Ciudadano, vino a pintar un escenario un poco más claro de lo que viene para el siguiente proceso electoral en el que la figura de Toño Costa se observa prácticamente definida para encabezar la candidatura a la presidencia municipal. Un detalle fue la presencia de los panistas disidentes incluyendo a la regidora del Partido Acción Nacional Diana Torres y al director de Tránsito Municipal Javier Terrones quienes asistieron al encuentro con el ex líder panista Eugenio Govea, entre otras figuras contradictorias como Juan Rubio quien se supone pretende encabezar el proyecto de Morena y se suma a este bloque. Ayer tanto la sección 26 del SNTE como el alcalde Baldemar Orta López dieron el banderazo de salida al convoy de vehículos que transportan ayuda para los damnificados del sur del país que recibieron el embate del temblor en días pasados, para lo cual el apoyo de los maestros fue fundamental ya que se logró reunir cerca de 10 toneladas de ayuda. Así como también el presidente municipal quien puso a disposición las camionetas que transportaron los víveres hacia la capital del estado en donde se habrán de distribuir a consideración de las organizaciones e instituciones que están coordinando estas labores humanitarias. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones