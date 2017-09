Apreciaciones Un cambio más se dio ayer en la administración municipal con la renuncia del capitán Valentín David Franco Pineda a la dirección de la Policía Local al parecer según la versión oficial, por haber recibido una oferta laboral mucho mejor. Ayer mismo en rueda de prensa, el alcalde de Valles Jorge Terán Juárez reveló el nombre de quien quedará al frente de la corporación de manera interina hasta en tanto elige a quien será el encargado de mantener el orden y la seguridad en lo que resta de la actual administración. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios La salida de Franco Pineda se da justo después de haber concluido la celebración por las fiestas patrias de eventos como el Grito y el desfile, donde no se registraron situaciones graves. En la ciudad, como se ha dicho, los delitos más comunes son los robos a casa habitación y el hurto de vehículos, así como los reportes de violencia doméstica, los cuales no se han logrado disminuir. Uno de los afectados por uno de esos delitos, es el actual director de Ecología Bernardo Saldaña, a quien le robaron una camioneta que dejó estacionada en la vía pública el día domingo que hasta el momento, aun no logran localizar las autoridades. Tanto el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Eugenio Govea Arcos así como el empresario vallense Adrián Esper, no tuvieron buena respuesta de los medios de comunicación en las reuniones que cada uno de ellos de manera independiente convocaron el pasado sábado. En el caso de Eugenio Govea, citó en un conocido restaurante a rueda de prensa a las 09:00 horas pero debido a la poca presencia de medios, ésta tuvo que iniciar una hora después principalmente porque era un día festivo pero además, el desfile se realizaba a esa hora. Mientras que Adrián Esper se reunió con medios de información apoyado por el empresario Isidro Bustos en una finca de su propiedad a la que asistieron poco menos de 15 representantes de medios informativos. Entre pláticas, Adrián Esper insistió en que va decidido a participar por la vía independiente en el siguiente proceso electoral, afirmando que ha trabajado en estos dos años aunque aceptó que el principal enemigo a vencer será el PRI y a la estructura que dicho partido tiene en cada colonia y seccional. Pese a ello, el empresario se siente seguro, tiene ideas muy interesantes de llegar a un cargo público. De su razón de querer participar en el proceso electoral explica que, por años, ha planteado a quienes han estado en el gobierno, ideas y proyectos pero, éstas han sido rechazadas a pesar de la viabilidad de los mismos. Mientras tanto, uno de los conflictos que sin ser autoridad puede resolver el empresario, es la problemática que se vive en el fraccionamiento El 21 ya que, es un predio propiedad de la familia Esper. Este lunes, José Luis Martínez anunció que se creó un grupo de vecinos de ese sector que buscarán de manera inmediata un acercamiento con Adrián Esper, señalando que están dispuestos a comprarle los terrenos a esa familia que tienen invadidos desde hace unos meses. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones