Por falta de maestros cierran escuela Aseguran que sólo es la directora y una maestra quienes atienden al alumnado, lo que da pie a que la educación que reciben los alumnos no sea la adecuada. HIDALGO | Tlanchinol 0 Comentarios Padres de familia de Pueblo Hidalgo cierran escuela. Tlanchinol, Hgo.- Padres de familia de la Telesecundaria 99, de la comunidad de Pueblo Hidalgo, perteneciente a este municipio, la mañana de ayer, cumplieron el acuerdo firmado por la asamblea de padres de familia, el pasado 15 de septiembre, en donde se estipuló que cerrarían la institución arriba mencionada debido a que la SEPH no les ha cumplido un acuerdo en donde se comprometió a que a más tardar el primero de este mes estaría llegando personal docente a la institución, pero a la fecha eso no ha ocurrido. Los padres de familia manifestaron, que desde diciembre del año pasado vienen gestionando personal docente para la escuela, ya que aseguran que existen cuatro grupos, mismos que son atendidos únicamente por la directora y una maestra más. Por lo anterior, y previendo el incremento de alumnos, el 22 de agosto del presente año se le hizo un recordatorio a la Secretaria de Educación en Hidalgo, la maestra Sayonara Vargas, y a su vez la petición fue turnada al Prof. Azael Oviedo Terán, director de telesecundarias, a lo cual respondieron que había maestros disponibles para la institución y que el personal docente se estará presentando a partir del 28 de agosto al primero de septiembre, pero hasta la fecha no han llegado. Asimismo, los quejosos refirieron que lo anterior, da lugar a que los alumnos no reciban una educación adecuada, ya que hace falta personal que atienda los grupos, por lo tanto, la asamblea de padres de familia tomó la decisión de cerrar la escuela en son de protesta, hasta que sus peticiones sean atendidas.