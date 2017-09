Espectacular ceremonia patria se vivió en Orizatlán San Felipe Orizatlán, Hgo.- Saldo blanco y un ambiente familiar espectacular, fueron los distintivos que identificaron la realización de las actividades patrias en el municipio de Orizatlán. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Por lo pronto, una vez más la ciudadanía se sumó al proyecto que encabeza el C. Raúl Valdivia Castillo, formando parte de cada una de las actividades con las que se recordó el 207 aniversario de la independencia de nuestro país. De esta forma, durante la noche del 15 de septiembre se contó con la participación de la comunidad artística local, quienes se encargaron de iniciar la fiesta mexicana, para después dar paso a la presentación de los Fantásticos del Norte y el comediante Frank. Sin embargo, como lo marca la tradición el Presidente Municipal C. Raúl Valdivia Castillo y su esposa la Lic. Diana Guzmán Zúñiga, acompañados por integrantes de la Honorable Asamblea, la Junta Patriótica y la ciudadanía cumplieron con el cometido de trasladar el Estandarte desde el Barrio Tantima al Palacio de Gobierno. Ahí, se realizó la ceremonia del tradicional grito de Independencia, en donde la ciudadanía una vez más vitoreo los nombres de los héroes que nos dieron patria y libertad. El encendido del castillo, así como la presentación estelar de Rola la Cumbia el ex vocalista de los Tigrillos y Ulises el Calamar “Electrónico”, fueron la cereza del pastel en la organización de las actividades patrias que llevó a cabo el Gobierno Municipal, las que fueron disfrutadas por miles de personas que disfrutaron en familia de una velada mágica. Fue así, como se desarrollaron las actividades patrias 2017 en Orizatlán, en donde el Gobierno Municipal que encabeza el C. Raúl Valdivia Castillo continúa trabajando con responsabilidad y compromiso, pero sobre todo entregando los resultados esperados. Con emotivo desfile concluyeron la Fiesta Patria 2017 Con la participación de las instituciones educativas de los diferentes niveles, concluyeron las actividades patrias 2017, así lo reporta la dirección de Educación en el Gobierno Municipal que preside el C. Raúl Valdivia Castillo. En esta ocasión, el desfile cívico se desarrolló desde las 10 de la mañana del pasado sábado 16 de septiembre, siendo presenciado por cientos de ciudadanos que se dieron cita a lo largo de la Avenida 20 de Noviembre, la explanada de la alcaldía y el boulevard Gustavo Arvizu. Al magno desfile acudieron el edil Raúl Valdivia Castillo y la Lic. Diana Guzmán Zúñiga Presidenta del Sistema DIF, quienes estuvieron acompañados por integrantes de la asamblea, junta patriótica, y autoridades educativas. De esta manera, el orden de participación inició con los preescolares, las escuelas primarias, secundarias y bachilleratos, quienes una vez más refrendaron su compromiso de trabajar de la mano con la presente administración. Es así como la presente administración agradece a la instancia infantil Mundo Mágico, las primarias Héroes de la Revolución, 3 de Septiembre, Estuardo Lara Lara, 27 de Septiembre, Justo Sierra, José Ángeles Montaño, Amado Nervo, José López Portillo, la Telesecundaria 281 de Totonicapa, la Secundaria Técnica 7, la Preparatoria EPIUAEH y el CECYTEH. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Habitantes de La Ribera piden que no invadan arroyo Saldo blanco en Fiestas Patrias registra SPM Cambios en el PAN fueron para mejorar las cosas: Lucio Niños de primaria toman clases en salón improvisado por falta de aula Noviazgos a temprana edad, riesgo de embarazos no deseados