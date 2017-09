Habitantes de La Ribera piden que no invadan arroyo Aseguran que de manera prepotente dos comerciantes foráneos han invadido esa zona con construcciones. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Comerciantes foráneos que adquirieron predios a un costado del arroyo, han construido sobre el cauce sin importar los riesgos para los vecinos. San Felipe Orizatlán, Hgo.- A pesar de haber sido una de las colonias más dañadas durante la tromba del 2015 por la inundación, La Ribera está siendo afectada por comerciantes foráneos que han construido sobre el arroyo sin importar los riesgos que esto puede provocar a las familias que viven en los alrededores. Lo anterior fue dado a conocer por vecinos de dicho sector, quienes explicaron que los abusos de personas que llegan a construir en esta zona cada vez van en aumento, como es el caso de dos comerciantes foráneos que de manera prepotente han construido sin considerar a los habitantes de la colonia, invadiendo el arroyo que originalmente se mantiene seco, pero cuando el río crece por ahí corre agua y se desborda hacia las casas, como lo sucedido en mayo del 2015. “Hace algunos meses un comerciante proveniente de Chalma Veracruz, quien tiene su domicilio en Huejutla, inició una construcción a un costado del arroyo, pero también inició con cimientos hacia el afluente y aunque en un momento los trabajos se frenaron, ahora nuevamente la construcción se ha desguindado hacia el arroyo”, señalan. Los afectados mencionaron, que lo mismo pasó con otro comerciante de nombre Fernando N., dueño de una tienda de ropa quien también hace aproximadamente tres años construyó un edificio de tres pisos, hasta la mitad del arroyo. Ante la falta de intervención del Delegado, los vecinos de la colonia lanzaron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, ya que las construcciones están poniendo en riesgo a toda la colonia La Ribera y señalaron que es necesario que el departamento responsable no se olvide de lo que pasó el 21 de mayo del 2015, con la tromba que azotó Orizatlán. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espectacular ceremonia patria se vivió en Orizatlán Saldo blanco en Fiestas Patrias registra SPM Cambios en el PAN fueron para mejorar las cosas: Lucio Niños de primaria toman clases en salón improvisado por falta de aula Noviazgos a temprana edad, riesgo de embarazos no deseados