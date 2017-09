Tachan de “insensibles” a autoridades de Huejutla

Huejutla, Hgo.- “Cuando nosotros sufrimos la tragedia del “Huracán Diana”, cuyo recuerdo aún nos lacera posterior a 27 años, recibimos mucha ayuda de municipios de la región, del estado, federal y hasta internacional, y hoy que nuestros hermanos de Oaxaca y Chiapas necesitan urgente apoyo, no se ha ubicado un formal cetro de acopio”. Lo anterior, fue manifestado por comerciantes establecidos en el interior y exterior del Mercado Municipal, quienes agregaron que la responsabilidad de convocar a participar a la ciudadanía y establecer un centro de acopio en un lugar adecuado, como el kiosco, son las autoridades del municipio. Asimismo, organismos como Cruz Roja Mexicana; H. Cuerpo de Bomberos; Club Rotario; así como dirigentes de uniones de comerciantes, en especial la UCLA, ya que no hay que olvidar que el fenómeno meteorológico pegó fuerte en la zona del Mercado Municipal. Refirieron que el “centro de acopio” que se ubicó en las instalaciones del Sistema DIF Municipal, no tuvo éxito ya que no se le otorgó la difusión y atención que se requiere, sin embargo –enfatizaron-, aún es tiempo de recomponer la situación. Para finalizar, subrayaron que no se puede ser insensible y quedarse sin dar ayuda cuando ya se sufrió en carne propia una tragedia, por lo que exhortan en primer término a las autoridades municipales para que se avoquen a organizar el sistema de apoyo.