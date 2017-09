Marchan de nuevo a favor de Marichuy Anuncian una tercera marcha para el día que se lleve a cabo la audiencia Por segunda ocasión familiares de la maestra Marichuy realizaron una marcha hacia los juzgados de esta ciudad, partiendo desde la escuela primaria Emiliano Zapata en la comunidad de Zacatipán en donde se sumaron algunos padres de familia y compañeros maestros quienes bajo el intenso sol de mediodía caminaron hasta la Plaza Peri en donde colocaron las cartulinas en protesta contra el juez. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Frente a la escuela primaria de Zacatipán se reunieron familiares y amigos Pocos pero ruidosos A diferencia de la primera marcha, en esta ocasión fueron menos las personas que se sumaron a la marcha convocada por la familia de la maestra Marichuy, quienes se congregaron en las afueras de la primaria Emiliano Zapata con una lona en la que se leía “Justicia para la maestra Marichuy”, ahí esperaron mientras observaban salir a los alumnos y padres de familia de la institución donde laboraba la docente detenida, quienes se retiraban del lugar echando solamente un vistazo al pequeño contingente. Se llegó a comentar que se pospondría la salida hacia las 14:00 para esperar que se reuniera más gente, sin embargo se decidió acatar la hora establecida que era a las 13:00 y escoltados por una patrulla de la Dirección de Tránsito Municipal alrededor de cuarenta adultos y algunos niños se fueron formando sobre la carretera con dirección hacia la calle Juárez mientras a través de un sonido se hacía el llamado a la ciudadanía a sumarse a la marcha para apoyar su causa, mientras los demás gritaban consignas. Nadie pasa Conforme avanzaban los elementos de la dirección de tránsito municipal alternaban el paso de vehículos permitiendo que rebasaran al contingente para evitar que se generara mucho tráfico pero al llegar a la altura de la colonia XEW, los familiares decidieron bloquear el paso de los vehículos que circulaban detrás de ellos como medida de presión, pese a la insistencia de los elementos de tránsito que pedían dejaran pasar los vehículos. En varias ocasiones los vehículos intentaron rebasar pese a esto no se permitió que avanzaran y con más fuerza gritaban las consignas contra el juez y contra la Subprocuraduría exigiendo que se les diera respuesta a su demanda de dejar libre a Marichuy, insistiendo que no se trató de un robo de infante, ya que solamente hizo lo que el gobierno no pudo. Calor sofocante Pese a lo intenso de los rayos del sol y de la humedad que generaba una sensación de sofocamiento, el contingente no detuvo su marcha ni cuando llegó al crucero en donde con el mismo paso avanzaron hacia el Boulevard 20 de Noviembre en donde nuevamente se extendieron a lo ancho de todo un carril y se enfilaron hacia la salida a Tamán, permitiendo solo el paso a motocicletas. Así continuaron aminorando por momentos la velocidad por los efectos del sol, hasta que finalmente llegaron al exterior de la plaza Peri donde se encuentran las oficinas del Poder Judicial, y ahí cerraron la calle resguardados por una patrulla de Tránsito la cual desviaba la circulación hacia el carril contrario y cerca de una media hora mantuvieron sus reclamos a través del sonido, mientras buscaban algo de sombra en los arbustos del camellón central. Agotados por la caminata ya no gritaban solo se mantenían de pie tratando de recuperar el aliento, y enseguida comenzaron a llegar los mensajes sobre el sismo ocurrido en la Ciudad de México, lo que los distrajo de su inconformidad y comenzaron buscar los números de familiares. Juez también se asolea Tras preguntar en la oficina del juez les informaron que este se encontraba de vacaciones por tanto no había quien los pudiera atender como reclamaban, por lo que por segunda ocasión no fueron escuchados en el juzgado, ante lo cual decidieron retirarse sin realizar un segundo recorrido a la plaza como la primera ocasión, aunque advirtieron que habrán de realizar una tercera marcha el día que se fije la audiencia. Mientras los familiares decidieron colocar algunas de las cartulinas que llevaban en la fachada de la plaza Peri a manera de reclamo, conscientes de que al final esta serían retiradas por los propietarios del inmueble. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA TUPA beca a estudiantes de la Universidad Trabajos de carga y descarga requieren de permiso: Tránsito Urge mantenimiento al puente metálico ya que presenta considerable deterioro Acusa al oficial mayor por tráfico de influencia Respaldan comerciantes de la Hidalgo a director de Plazas y Mercados