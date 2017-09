Acusa al oficial mayor por tráfico de influencia

Acusó Eduviges Morales Morales, de Amatitla Tamán, quien interpuso una denuncia de incumplimiento de la obligaciones en contra de Rubén N, en agravió de sus dos hijos Pierol Angello y Mixtly Omar de 6 y 7 años respectivamente, quienes fueron desalojados con violencia en el lugar donde vivía sobre la calle Hidalgo. Aseguró que tuvo que buscar otro lugar para poder vivir con sus hijo y realizar un procedimiento legal, pero desafortunadamente no ha podido darle avance, ya que ha estado metiendo la mano el oficial mayor Enrique Guerra para proteger a su tío, con la ayuda de una secretaria que labora en el Ayuntamiento. Añadió que no le importa que trabaja en el Ayuntamiento, está abusando de su cargo, además de utilizar prestanombres de la propiedad para evitar el estatus económico de su ahora acusado, con el fin de dejar en la calle a sus hijos, a quien solo le da doscientos pesos a la semana para su manutención. Menciona que en este inicio de ciclo escolar tuvo que comprar útiles escolares, uniformes y zapatos, el cual no le alcanzó con lo poco que le da, por lo que pide el pago de los daños psicológicos y perjuicio que son afectados sus dos hijos.