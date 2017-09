Tamazunchalenses se solidarizan con afectados del sismo Dependencias gubernamentales, CNE, club’s y ciudadanos instalaron y colaboraron en centros de acopio. El sismo de 7.1 en las escala de Richter, la sociedad de municipio de Tamazunchale, no se hizo esperar para abrir centros de acopio para la recolección de víveres que serán enviados a los cuatro estados más afectados. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios La Jurisdicción Sanitaria envió su segunda remesa de víveres para el estado de Chiapas y Oaxaca. La mañana de este miércoles personal de la Jurisdicción Sanitaria número VI, el Doctor Oscar Jiménez Villalobos, dio a conocer que se continuará teniendo la puertas abiertas de las instalaciones para la captación de víveres. Refirió que la mañana se realizó el segunda remesa de víveres en apoyo de las familias afectadas en el sismo del 7 de septiembre en los estados de Chiapas y Oaxaca, pero estarán uniendo fuerzas para el sismo que afecto a seis estados este 19 de septiembre. Señaló que por parte de la Jurisdicción se cuenta con tres centros de acopio, Hospital Básico de Xilitla, el Hospital Básico de Tamazunchale y la Jurisdicción Sanitaria VI. Mientras tanto, el ayuntamiento abrió un centro de acopio en la Coordinación de Salud y en el kiosco del jardín Juárez, junto con una carpa que colocó la Comisión Nacional de Emergencias y los motociclistas Desterrados Huastecos, quienes estos últimos marcaban los códigos de barras, para evitar que los víveres recolectados le dieran un mal uso o revenderlos. Algunos departamentos del ayuntamiento pusieron su granito de arena, en donde empleados aportaron una pequeña despensa el cual sería entregado en el centro de acopio más cercano, como es el caso de la Biblioteca Municipal, APAST, Secretaría, entre otros. Los particulares no se quisieron quedar atrás, ya que la caja de ahorros Kafen Tomin, de este municipio, de Matlapa y Calnali Hidalgo, instaló un centro de acopio, así como la purificadora Montesinos en la colonia Benito Juárez, Material de construcción Tatiano Pérez, entre otros, quienes serían canalizados posteriormente a las unidades de apoyo. Por lo que se le pide a la sociedad de donen alimentos no perecederos, ni caducados, así como calzado y ropa en buenas condiciones, y artículos de curación, que serán para ayudar a las familias de los estados de Puebla, Oaxaca, Chapas, Tabascos Morelos, Ciudad de México y el Estado de México. Quienes no se pudieron quedar atrás, es la asociación no lucrativa Eco Huellas, quien solicita alimentos para las mascotas que también son víctimas del desastre y los más olvidados en estos casos, por lo que se colocó un centro de acopio en la entrada del ayuntamiento, alimentos para perros y gatos. Otro particular que se unió a la colecta fue la estilista Erika Hernández Hernández, quien intercambia corte de cabello por víveres que equivalgan el valor del corte o mayor, el cual la despensa será entrega en los centros de acopio establecidos en el municipio. La tarde de este miércoles la subestación de la Policía Federal de Caminos, se une a la colecta abriendo un centro de acopio a partir de este jueves a las nueve de la mañana. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Terremoto: Se repite la historia en México a 32 años, 6 horas después Piden se capacite a ciudadanos por posibles desastres naturales Por luto nacional, alcalde suspende ceremonia de Informe de Actividades Cambios climáticos son debido a contaminación Acuerdan fecha para inicio de obras en la colonia XEW