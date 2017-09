Terremoto: Se repite la historia en México a 32 años, 6 horas después Cabalísticamente o coincidentemente, pero la naturaleza tiene memoria, ya no fue simulacro, sino que una copia real que nuevamente trae desgracia al país Ciudad México.- Menos de un minuto duró el sismo de 7.1 en la escala de Richter, pero para muchos pareciera que duraba horas cuando comenzaron a sentir que el piso se movía de un lado para otros, sin poder sostenerse, las horas siguientes fueron; de caos desesperación. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Transporte y comunicaciones colapsadas por fallas de energía eléctrica, las avenidas convertidas en arroyos de gente que iba de un lugar a otro. Para algunas personas es uno de los sismos más fuertes que se ha percibido en la historia de la Ciudad de México, quienes después de haber participado en el simulacro masivo en punto de las 11 de la mañana, para recordar lo vivido en sismo del 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, el cual tuvo una intensidad de 8.1 en la escala de Richter, que duro más de dos minutos. Después del simulacro, la actividad cotidiana regresó a la normalidad, sin imaginar que a la 13:14 horas comenzarían a sentir los efectos reales, las alertas sísmicas comenzaron a sonar pero después de los efectos, cuando ya la desesperación empezaba a invadir a los habitantes de esta gran ciudad. El inicio del Temblor Narra para Zunoticia, Fabiola Vázquez Bolaños, vecina de la colonia Cerro del Judío, que se encontraba en su domicilio cuando comenzó a sentir el temblor, pese a que muchas veces ha sentido sismos, nunca de esta magnitud, el cual la paralizó, ya que no podía sostener de pie. Refiere que al intentar cruzar en medio de una tienda de su abuelo, comenzaron a caerle diferentes productos en la cabeza, algunos de los cuales la golpearon fuertemente, su abuelo intentó ayudarla pero ante la inestabilidad del suelo se golpeó en la rodilla con la puerta, al salir a la calle observaron con horror como una barda que sostenía su vivienda, se había colapsado si lesionar a nadie. Leticia de León a su vez narró a Zunoticia que se encontraba en el piso 16 de un edificio de la delegación Benito Juárez, sobre la Avenida Insurgentes, quien refirió que se empezó mover el edificio de un lado para otro, sin poder evacuar, sólo se colocaron bajo columnas, como medida de protección, ya que ya se había vivido el sismo del 85. Después del sismo comenzaron de evacuar el edificio pero en la calle ya era un caos, mucha gente por todos lados, llorando, con crisis nerviosa y preocupada por sus seres queridos, ya que no había red para poder comunicarse con sus familias, lo cual generaba más preocupación entre los presentes, sintiendo el pánico, la incertidumbre, después el aullar de las sirenas de las ambulancias y patrullas, ponía el ambiente aún de más horror. El caos Después de que se estabilizaban las líneas de comunicación, se activaron las redes sociales donde comenzaron a circular imágenes, videos e historias de lo que se había vivido y lo que ya estaba sucediendo, personas lesionadas, edificios colapsados, gente atrapada, e irónicamente después de treinta y dos años con seis horas se repetía la historia de México; la desgracia otra vez. Después venía el caos en donde las personas que resultaron ilesas del sismo, tenía que retornar en sus casas, ya que ante la desesperación el transporte público se sobre saturó, las calles y avenidas era el enorme estacionamiento, haciendo más difícil la llegada a sus hogares. Narra Roció N, a Zunoticia que tardó más de dos horas para poder llegar a su casa, ya que tuvo que caminar desde el centro deportivo de la Casa Popular a Chamontoya casi doce kilómetros, en donde tuvo que descansar en algunos tramos, para tomar fuerzas y continuar para ver a sus hijos que la esperaban en la casa de sus padres. Menciona que en más de una ocasión intentaba subir en algún transporte pero era imposible, la gente mejor se bajaba y preferían continuar caminando para llegar a su destino, debido al lento u obstruido tráfico que impedía la marcha de las unidades. Los daños Mientras que en los medios masivos comenzaban a narrar los hechos haciendo el recuento de los daños, mencionado los estados afectados, los canales abiertos suspendieron sus trasmisiones, para enlazarse en directo a narrar lo que se estaba viviendo, 44 edificios colapsados y por lo menos en cuatro de ellos se encontraba gente atrapada. Entre ellos la escuela en la colonia Coapa, Enrique Rébsamen, en donde se encontraban docentes y niños atrapados, resultando en este lugar 32 menores fallecidos, y donde ya se estaban realizando trabajos de rescates entre civiles y unidades de emergencia, situación que se vivía en los 44 puntos de afectación. La ayuda no se hizo esperar se abrieron centros de acopio por todos lados, vehículos, colonias, centros comerciales, unidades deportivas, y en los lugares de concentración había un módulo de acopio, para ayudar a las familias afectadas. Lorena Mercado, salió de su casa con una pila de tortas y garrafones de agua, mismos que fue a entregar a los voluntarios y rescatistas que ayudan entre los escombros a encontrar alguna persona convida en un edificio que se colapsó en la delegación Coyoacán, algunas otras personas llegaban con una vaporera para repartir; tamales y atole, otro más pan y café, la intensión es ayudar a los que están ayudando. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Tamazunchalenses se solidarizan con afectados del sismo Piden se capacite a ciudadanos por posibles desastres naturales Por luto nacional, alcalde suspende ceremonia de Informe de Actividades Cambios climáticos son debido a contaminación Acuerdan fecha para inicio de obras en la colonia XEW