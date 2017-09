Piden se capacite a ciudadanos por posibles desastres naturales Siempre quieren actuar después del “niño ahogado”, deben de prevenir Aun cuando el director de Protección Civil Municipal a cargo de Eliseo Morales Covarrubias, ha declarado que Tamazunchale no es una zona sísmica, ciudadanos piden a las autoridades municipales, y a departamentos como en mención, a preparar a la población ante terremotos y cualquier otro desastre natural que pudiera suscitarse y no esperar a que estos se presenten y no saber actuar. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Piden que se capacite ante desastres naturales, como sismos, inundaciones, derrumbes. Así lo mencionó Alejandra Vega, quien señaló la importancia de que la ciudadanía se encuentre capacitada ante situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad física, “yo creo que no deben esperar a como dice el dicho y como siempre pasa, que después del niño ahogado quieran tapar el pozo, debemos actuar y más que nada las autoridades en este caso Protección Civil y Bomberos en informar a la población, aun cuando no sea una zona sísmica, no estamos exentos a que se pueda presentar, o es que no les interesa la población para quien trabaja o de plano ni ellos están capacitados, como suele suceder”. Dijo que es importante comenzar por las instituciones educativas, “informar a los niños, a los jóvenes que hacer en caso de que se presente un sismo o un desastre natural, esa es la verdadera prevención, pero aquí las autoridades siempre quieren actuar cuando las cosas ya pasaron y ya hay daños o muertos, se tiene que prevenir y sólo se hará si se comienza a hacer desde ahora, una sociedad informada en este tipo de casos sabrá que hacer para protegerse y proteger a los demás”. Por ello, hacen el llamado a los directores de Protección Civil, a Bomberos, la Comisión Nacional de Emergencia, “a que se enfoquen en realizar cursos de capacitación ante desastres naturales, si ellos no lo saben que traigan a expertos en la materia, pero que se informe a la población para que sepa actuar”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Tamazunchalenses se solidarizan con afectados del sismo Terremoto: Se repite la historia en México a 32 años, 6 horas después Por luto nacional, alcalde suspende ceremonia de Informe de Actividades Cambios climáticos son debido a contaminación Acuerdan fecha para inicio de obras en la colonia XEW