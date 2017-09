Apreciaciones Aun cuando desde hace meses atrás el consejo de desarrollo social aprobó que se destinara un buen recurso para ser entregado a los estudiantes de los diferentes niveles educativos dentro del programa de becas como estímulos a la educación, para beneficiar a más de cien estudiantes del municipio de Tanlajás, esto no se ha llevado a cabo, lo que deja en duda a los consejeros en dónde quedó dicho recurso aprobado, sobre todo cuando esto ya fue presentado al cabildo como aprobado. Y es que ni los estudiantes de la universidad de ciencias y artes del potosí campus Tanlajás han sido beneficiados a pesar de las constantes presiones que han ejercido en contra del Ayuntamiento. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En el mismo municipio tanlajense los taxistas siguen molestos porque los conductores de la empresa transportes vencedor siguen sin respetar los horarios acordados dentro del consejo de transporte, que iba a 50 minutos cada corrida y que se está realizando actualmente cada 30 minutos, generando bajas en las ganancias de los taxistas, lo cual sin embargo esto significa un pretexto más para no mejorar sus unidades, al menos para algunos que se encuentran en pésimas condiciones y que son los que mayormente demandan ser atendidos por la secretaría de comunicaciones y transportes ya que el delegado ante las indicaciones del presidente de no conformar legalmente el consejo de transporte, no se ha presentado para entablar un diálogo directo con los transportistas, aun cuando no sea de forma oficial y remediar los puntos que se tengan pendientes en el tema de transportes. A iniciativa de la soberana de las fiestas patronales de Coxcatlán, este jueves se instalará un centro de acopio de víveres para beneficiar a los miles de mexicanos que se encuentran en desgracia en estos momentos tras haber vivido el terremoto del pasado martes 19, sin embargo en este sentido no todos los pobladores confían en la buena voluntad de los partidos, ayuntamientos u organizaciones que de manera voluntaria comenzaron a trabajar en la recaudación de víveres, por lo que no todos aportan su granito de arena, lo que no indica que no exista respuesta del resto de los pobladores ya que por fortuna se han ido reuniendo una buena suma de productos pero este sería mayor si todos colaboraran de manera voluntaria y por fortuna el día de hoy los funcionarios del ayuntamiento de Aquismón se pusieron de acuerdo para hoy aportar cada quien lo que puedan para que la donación incremente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones