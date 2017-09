Apreciaciones Las muestras de solidaridad de los vallenses para con los cientos de damnificados tras el fuerte sismo registrado el pasado día martes, no se hicieron esperar y ayer mismo fueron abiertos diversos centros de acopio, tanto por autoridades municipales así como por la iniciativa privada y demás organizaciones civiles. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Hasta el momento, están disponibles centros de acopio en el Sistema Municipal DIF, en las oficinas de la Cruz Roja, en la Plaza Principal, la Jurisdicción Sanitaria Número 5, la coordinación municipal de la Sección 26 del SNTE y cámaras como la CANACOPE. Incluso empresarios como David Medina de Infraestructura del Golfo y el farmacéutico Martín Pérez Hidalgo, expresaron que están dispuestos a ayudar a quienes en estos momentos están sufriendo ante los estragos de la naturaleza. A consecuencia de esa tragedia nacional, el mandatario estatal Juan Manuel Carreras López anunció este miércoles que cancelaba para este viernes su segundo informe de gobierno en muestra de solidaridad y respeto a los damnificados. Quien también canceló su visita a Valles fue el ex comisionado general de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballos quien este jueves, iba a impartir una conferencia en el teatro de la Universidad. Trascendió que el director de Servicios Municipales Abel Romero Vieira, pretendió hace unas semanas atrás a diversos comerciantes que están instalados al exterior del Hospital General aduciendo que tenía un escrito del director del nosocomio donde pedía esa acción, sin embargo el documento resultó ser del 2014 y la entonces titular pedía mayor iluminación y no un desalojo de los vendedores. El ex director de Mercados en el pasado trienio José Espinosa Lárraga, reveló que está por salir una sentencia a su favor de una demanda que interpuso a principios de esta administración municipal, a finales del 2015 exigiendo el pago de prestaciones tras haber sufrido un ataque hacia su persona cuando estaba en funciones. Señala que fue el mismo director de Recursos Humanos quien le recomendó que demandara por riesgo de trabajo porque no podía darle pago alguno porque era un empleado de confianza. Espinosa Lárraga indicó que una vez que la sentencia sea emitida, habrá de calcularse a cuánto ascenderá el monto que el Municipio deberá de pagarle y que sería el acumulado desde octubre del 2015 a la fecha. La regidora Juana Elena Torres Ramos está siendo cuestionada por padres de familia de la primaria Cuauhtémoc y de la secundaria Gloria Rubio Rosas de la colonia Mirador, ya que señalan que personal del Instituto Florence, el cual dirige, aparta lugares de estacionamiento al exterior del plantel y propicia mayor caos vial al que por sí ya se genera en el sitio a la hora de la salida. Los inconformes piden que la regidora, haga el trámite correspondiente ante Tránsito Municipal para que sean exclusivos los cajones que así desee y no solamente se aproveche si es que así es el caso, de su cargo como regidora. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones