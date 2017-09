Cruz Roja Huejutla está apoyando en CDMX

Huejutla, Hgo.- El Subsecretario de Gobierno en la Huasteca, Gerardo Canales Valdez; informó que personal de Cruz Roja Mexicana de Huejutla ya están en la ciudad de México ayudando, mientras que en esta ciudad se instala un Centro de Acopio en donde se busca la manera de que la ciudadanía tenga la certeza de que los productos que donan realmente lleguen al destino deseado, que son a los afectados por el terremoto. “No se compliquen, no se desesperen por apoyar, sin duda que las noticias son dramáticas y desde luego que todos estamos con la inquietud de respaldar y apoyar y lo vamos hacer de manera oportuna y ya están trabajando las personas que están alrededor de la ciudad de México”. Canales Valdez, resaltó que la indicación que se tiene del Gobernador, Omar Fayad, es que las cosas se hagan de la mejor forma, “lo primero que se hizo ayer fue constatar que en todo el estado, al igual que en la Huasteca no tuviéramos problemas. Afortunadamente no tenemos fisuras, no tenemos situaciones de aquellas que tengamos que preocuparnos, lo que nos debe ocupar es cómo vamos aportar y cómo vamos ayudar para todos los hermanos mexicanos que están en desgracia”. Reconoció que los habitantes de la Huasteca siempre se mantienen atentos a los llamados y siempre al pendiente, de los huracanes, de las situaciones que pasaron en Oaxaca, y de lo que está pasando en la ciudad de México.