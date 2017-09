Benito Juárez, primer escuela huasteca que busca certificar a alumnos en inglés Se trata de un proyecto con una empresa internacional, con una maestra poliglota oriunda de Huautla, de habla náhuatl, español e inglés y está certificada mundialmente. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Buscan certificar a los alumnos en el idioma inglés. Huejutla, Hgo.- El profesor Carlos Juárez Flores director de la escuela primaria Benito Juárez de la zona centro, dio a conocer que esta institución revisa el aprendizaje en los niños, porque ahora en los planes de estudios dentro de lo que pugna la reforma educativa, habla de que tiene que haber un idioma que debe enseñarse en el aula. Explicó que si bien se ha trabajado el inglés con maestros “Hoy vemos más allá, buscamos gestionar el programa de inglés a nivel nacional denominado PRONI, para que a través de esta gestión evitemos el desgaste de los padres en el pago al docente. De esta manera pensamos también no sólo enseñar inglés, sino también certificarlo. Hoy tuvimos la oportunidad de contar con la directora general de Tokol que es una institución de certificación a nivel internacional y ella es la directora general en Huejutla”. Asimismo, externó “Gladiola Villegas Gómez, es la única docente máster en inglés que ha logrado beca cuatro veces estando en diferentes universidades el extranjero, preparándose. Tuvimos la oportunidad de contar con ella buscando un proyecto para la Benito Juárez, donde habrá no solo de orientar los objetivos y certificar en el nivel básico, para que tengan los niños no solamente la oportunidad de hablarlo, sino de contar con un documento oficial que certifique que cursó en nivel primaria esta asignatura”. De la misma manera, informó que la maestra es oriunda de Huautla, destacó que era un gran ejemplo para todas y todos los huasteco que demuestra que sí se puede, es hablante náhuatl, habla inglés y ahora es catedrática certificada mundialmente “debemos tener otra cultura, sobre todo contar con un documento que certifique que cursaste esta asignatura, que es garantía y permite interactuar en otros contextos, aparte de que se habla de intercambios de estudiantes, becas en el extranjero y convenios con instituciones de renombre que son las que participan en esta certificación”. ZU: ¿Cuál es la resistencia que el padre de familia a veces tiene, al no creer que su hijo vaya a necesitar esto y que no entiende la dimensión de los nuevos tiempos que reclaman en materia educación el inglés como idioma alterno? “Entendemos y respetamos la diversidad de pensamiento, hay quienes en sus apreciaciones no lo ven. Las expectativas en la sociedad actual, el inglés en esta nueva globalización debe haber en la formación para interactuar en otros contextos”. Recuerda que la certificadora era ejemplo de que se puede tener acceso a otras lenguas con proyecto y visión, sencillez e inteligencia. Aseguró que de los niños que hablan náhuatl, la familia debe fortalecer la lengua materna, para no erradicar el origen, el español y por supuesto el inglés como lengua alterna. No podemos olvidar nuestra columna, fortalece la identidad y tener pluriculturalidad, el que conoce y domina diferentes lenguas tiene una visión más amplio”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Real Platón “domó” a Leones Negros Cruz Roja Huejutla está apoyando en CDMX Habilitan centro de acopio integrantes de la AC Choferes Unidos Huastecos Realizan simulacro de evacuación por Sismo En la UPH Instala Sociedad Civil Centro de Acopio en Huejutla