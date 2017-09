Abierta convocatoria del Concurso Nacional de dibujo Infantil 2017 “Vamos a Pintar un Árbol”

Este certamen tiene dos categorías: Para alumnas y alumnos de 6 a 8 años de edad y para alumnas y alumnos de 9 a 12 años. De acuerdo con la convocatoria, las y los participantes deberán elegir una especie forestal maderable o no maderable (árbol, arbusto o cactácea) que se encuentre en el ecosistema de la región donde vives o que sea representativo de tu comunidad. Deberán procurar que no sea un árbol frutal cultivado e investigar su nombre, sus características principales, y en un párrafo de 5 a 10 renglones máximo, deberán contar cómo se puede aprovechar, cómo se relacionan con él, qué sentimientos les provocan o una historia que conozcan respecto a la especie forestal elegida. Las y los niños podrán realizar sus trabajos con: papel ilustración, cartulina, cascaron o cartoncillo, tamaño doble carta, de 43 y 28 centímetros, pueden usar lápiz de color, de grafito, plumones, crayones de cera, acuarela, gises, óleo, acrílico, pastel o tinta china. Los trabajos deberán contener al reverso los siguientes datos: nombre completo, edad, domicilio, teléfono, el nombre y correo electrónico de uno de sus padres o tutor, nombre, dirección y teléfono de su escuela, grado y grupo. La recepción de los trabajos se llevará a cabo en las oficinas de la CONAFOR en Hidalgo, ubicadas en el Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 308, Col. Ampliación Santa Julia, Edificio Ana, 3er Piso, C.P. 42080, Libramiento Pachuca- Actopan, Pachuca, Hidalgo. La fecha límite de entrega de los trabajos es el 06 de octubre de 2017. Para cualquier información, las y los interesados pueden comunicarse al 01 800 737 0000 o al 01 (33) 37 777 000 extensión 3808 y 3804, o escribir al correo electrónico: premio@conafor.gob.mx o bien consultar la convocatoria en la página de internet: www.gob.mx/conafor