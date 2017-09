Espejeando. Ayer padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez del turno matutino tomaron la determinación de suspender las clases bajo un esquema de temor fundado, primero, quizá impactados por lo que pasó en México, además dicen saben perfectamente que la zona de la huasteca no es sísmica, pero consideran que la institución no cuenta con la infraestructura viable para que los niños tomen sus clases con certidumbre, por lo que solicitaron a las autoridades correspondientes les den un espacio alterno donde los niños no corran riesgo. La suspensión de clases se dio también en el turno vespertino Idelfonso Velázquez Ibarra. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios El tema toral es la controversia que se suscitó pues mientras los padres de familia mantienen y sostienen el riesgo inminente en la integridad de los niños por las precarias condiciones internas, al interior, los titulares de protección civil y personal profesionista de obras pública consideran que hay mal aspecto por la falta de plafón pero que no hay riesgo. Se habló de que aparecieron tres fisuras en algunos salones de clases, en realidad el revoque en algunas paredes se desploma solo, el agua cuando llueve es uno de los factores que más preocupan de acuerdo a padres de familia y los propios maestros frente a grupo. Una madre de familia les dijo a los de protección civil si le daban garantías que los niños no corren peligro firmaran un acta ante el ministerio público de responsabilidad, lo que por supuesto generó evasivas de los funcionarios. Se trata de una inquietud válida de los padres de familia, un temor en la que consideran no existen condiciones para tomar clases en la institución por las precarias condiciones de la infraestructura del inmueble. Existen deficiencias y de momento no hay clases,clases hasta el lunes y veremos si los padres de familia insisten en un lugar externo. Tres semanas llevan para una auditoría solicitada y ante la supuesta negativa de respuesta a su petición, el día de ayer los docentes o base trabajadora, se instalaron en paro de labores en el CBTa 5 de este municipio. Alrededor de mil cuatrocientos alumnos quedaron varados sin clases por este conflicto hasta nuevo aviso. Piden se vaya el director Tomás Villanueva Cortés. El planteamiento va dirigido a Francisco Javier Blanco González, representante del SEMS, a quien le piden que la licenciada Ariadna Esquivel Olvera, docente de humanidades, sea puesta a disposición en el Enlace operativo de la DGTA en Hidalgo; consideran que en este plantel tienen compañeros con el perfil requerido. Piden una auditoría a todas la áreas, ante supuestas anomalías en el manejo de recursos. Acusan al director de faltar consecuentemente y no proponer un plan de trabajo. Piden director interino pero sacado del mismo plantel, entre otras cosas en once puntos que se prevén en el comunicado. Lo lamentable de todo esto es que ya sus conflictos -independientemente de que alguien tenga la razón- están generando una afectación al alumnado, son horas perdidas y en realidad se aprecia un conflicto interno por cuestiones de interés de grupos. El tema central es que a la par de las decisiones que toman los de la DGTA en esto, se resuelva inmediatamente por que la afectación es para los jóvenes que no van a clases. No pareciera que sea la forma apropiada el cerrar la escuela para presionar a una situación interna que va afectando a terceros. Es decir, quizá razones no falten pero eso no deja de lado de que se toma por rehén la institución para obtener respuesta de un pliego petitorio, afectando derechos de los jóvenes que su único objetivo es tomar clase. Pero bueno, pareciera parte de los Usos y Costumbres. Fuerq del tema pero dentro de un contexto escolar en general, hace muchos años han violentado los derechos de los alumnos y apenas esto comienza a conocerse. Por ejemplo es violatorio a los derechos humanos los reportes escolares por falta de un corte de pelo, de no portar el uniforme de una institución, de no llevar los zapatos adecuados. No se trata de buscar ejercer un libertinaje en la educación sino simplemente centrar el tema de derechos humanos en acciones comunes. Un reporte escolar, se entiende cuando se ejerce la violencia contra un compañero o compañera, cuando se ve amenazado incluso un maestro a quien se le falta el respeto. Pero por falta de uniforme no puede ser posible un reporte, o por un corte de pelo, ¿Cuál es el objetivo fundamental del alumno en la escuela? Pues aprender, no es el de ir a modelar. ¿Sabía que los reglamentos internos de las escuelas son violatorios a los derechos humanos?, hoy los maestros están atendiendo a una capacitación para conocer más sobre muchos de los errores que se han cometido de manera histórica. Se entiende la normativa, la búsqueda por el orden interno que no es erróneo, pero se tienen que ir modificando algunas situaciones. Si los jóvenes entendieran que hoy no pueden ser sancionados por que se pintó el pelo, porque se puso un arete o uno de esos fierros en la lengua, en el ombligo, por supuesto son situaciones que no compartimos, que los adultos no estamos de acuerdo, no lo queremos para nuestros hijos. Pero ésta ley que tutela los derechos humanos va abriendo camino, desembocando en libertades totales y como cause de agua penetrando en todos lados. Pero eso no lo dicen los maestros, es parte de los dogmas que nos han atado a éste intento de controlar.