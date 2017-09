Anuncios promocionales en sitios de nomenclatura

Huejutla, Hgo.- Vecinos de la localidad expresaron que en la misma es muy difícil ubicar un domicilio por lo exiguo de la nomenclatura, especialmente en las colonias, donde generalmente las calles no ostentan nombres y las casas no tienen numeración. Agregaron que en las arterias de sectores adyacentes al primer cuadro de la ciudad, como Tahuizán, Tecoluco, San José y Barrio Arriba, hoy Capitán Antonio Reyes, hay algunas calles que tienen sus respectivos nombres en los accesos de las mismas, pero ninguna numeración en los domicilios. Quien se identificó con el nombre de Ricardo Ramírez del Ángel, señaló que en algunas esquinas en donde se encuentra algún establecimiento comercial, en el espacio correspondiente a la nomenclatura lo que ubican son anuncios promocionales. Subrayó que la importancia de una nomenclatura en Huejutla radica en que las personas difícilmente le dan referencia de un domicilio a quien pregunta, ya sea por desconocimiento o porque no son amables, lo que dificulta sobremanera la ubicación de tal o cual casa. Para finalizar, enfatizó que la falta de numeración en casas y nombres de calles en esquinas de las mismas, es uno de los obstáculos que impiden que Huejutla sea considerada ciudad, requisito que deben de cumplir los gobiernos municipales.