Sin interés de mantener limpios los solares

Habitantes de algunas colonias dieron a conocer, que ha habido mucha falta de interés por parte de algunos vecinos de esta zona en mantener limpios sus lotes baldíos, a pesar de los constantes llamados que han realizado los delegados con el apoyo de personal de salud, con la finalidad de evitar riesgos en quienes habitan en estas localidades.

Los pobladores dijeron, que algunos solares baldíos se ubican cercanos a las zonas escolares en donde el aumento del zancudo es muy notable, principalmente durante la presente temporada de lluvias, poniendo en riesgo a los niños, jóvenes y población en general de contraer enfermedades como el zika, dengue y chikungunya.

Explicaron, que los lotes enmontados normalmente son de personas que no viven en la colonia, por lo tanto no les interesan los riesgos, y los dejan en el abandono por ello mencionaron, que para disminuir el peligro solicitarán a la alcaldía que intervenga y se apliquen sanciones a quienes no respondan a los llamados, por parte de las autoridades de salud y delegados.